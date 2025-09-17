Portland emitirá aviso de infracción de uso de suelo a edificio del ICE

PORTLAND, Oregon, EE.UU.

La ciudad de Portland, en Oregon, dijo el miércoles que emitirá un aviso de violación de uso de suelo al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en la zona, acusando a la instalación de detener a personas más allá de los límites que permite su aprobación de uso de suelo.

La aprobación condicional de uso de suelo del edificio, vigente desde 2011, no permite que las personas sean detenidas durante la noche o por más de 12 horas. La ciudad alega que esta disposición fue violada 25 veces durante el periodo de 10 meses desde octubre del año pasado hasta julio de este año.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hizo compromisos claros con nuestra comunidad de limitación de detención, y creemos que rompieron esas políticas más de dos docenas de veces", señaló el alcalde de Portland, Keith Wilson, en un comunicado de prensa. "Estoy orgulloso de nuestro equipo por llevar a cabo una investigación exhaustiva y reflexiva, y por remitir el asunto a los siguientes pasos en el proceso de violación de uso de suelo".

La ciudad dijo que emitirá el aviso el jueves, en el que también hará referencia a infracciones por tapiar ventanas. El ICE no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.

Recientemente, el edificio ha sido sede de protestas nocturnas, que alcanzaron su punto máximo en junio, aunque desde entonces han seguido ocurriendo enfrentamientos menores. Activistas de inmigración y legales a menudo se reúnen allí durante el día para ayudar a quienes llegan al edificio, mientras que los manifestantes, frecuentemente vestidos de negro y usando cascos o máscaras, se presentan por la noche.

Aunque alteran la vida para los residentes cercanos, las protestas están lejos de las manifestaciones por la justicia racial que sacudieron la ciudad en 2020. Sin embargo, han llamado la atención del presidente Donald Trump, quien recientemente dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como ha amenazado con hacer también en otras ciudades para combatir el crimen. Firmó un decreto el lunes para enviar la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, y desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y en Washington, D.C.

La mayoría de los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en los últimos años, incluso en Portland, donde un informe reciente de la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades encontró que los homicidios de enero a junio disminuyeron un 51% este año en comparación con el mismo periodo de 2024.

Bajo la política de santuario de Portland, los empleados de la ciudad, incluidos los agentes de policía, no hacen cumplir la ley federal de inmigración. Oregon también tiene una ley de santuario que prohíbe a las fuerzas de seguridad estatales y locales participar en operaciones de inmigración sin una orden judicial.

Portland dijo que su oficina de permisos lanzó una investigación sobre el edificio del ICE a finales de julio en respuesta a quejas formales. Revisó datos entregados por el ICE a la organización sin fines de lucro Deportation Data Project bajo solicitudes de registros públicos, que indicaban que la más reciente de las 25 infracciones de detención entre el 1 de octubre de 2024 y el 27 de julio de 2025 ocurrió el 20 de mayo, señaló la ciudad.

Los propietarios tienen 30 días después de recibir un aviso de infracción para corregir el problema. Se puede emitir una multa si hay "evidencia sustancial de infracción", indicó la ciudad.