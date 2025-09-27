Trump anuncia que enviará tropas a Portland, Oregon, en nuevo despliegue militar en ciudades de EEUU

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, "autorizando toda la fuerza, si es necesario" para manejar a "terroristas internos".

El mandatario hizo el anuncio en las redes sociales, escribiendo que ordenaría al Departamento de Defensa "proveer todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra". Trump dijo que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que, indicó, se encuentran "bajo asedio de ataques por parte de antifa y otros terroristas internos".

De momento, la Casa Blanca no ha respondido a una petición de detalles sobre el anuncio de Trump, como un cronograma para el despliegue o qué tropas estarán involucradas.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, dijo que no había necesidad de tropas en su ciudad. "Nuestra nación tiene una larga memoria de actos de opresión, y el presidente no encontrará ilegalidad o violencia aquí a menos que planee perpetrarla", afirmó.

Temprano el sábado, no había señales de presencia federal en el centro de la ciudad, donde la gente trotaba a orillas del río Willamette, se relajaba junto a una fuente o andaba en bicicleta en un día soleado de otoño.

"¿Dónde está la emergencia?", preguntó el residente Allen Schmertzler, de 72 años, quien dijo estar "disgustado" por la decisión del presidente.

Otro residente, John McNeur, de 74 años, calificó la declaración de Trump como "ridícula". Señaló que estaba dando "un paseo tranquilo" a lo largo del río en un día pacífico y soleado.

"Este lugar no es una ciudad fuera de control", dijo. "Es simplemente un lugar hermoso".

Anteriormente Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago sin llevarlo a cabo. Se espera que un despliegue en Memphis, Tennessee, incluya solamente alrededor de 150 soldados, mucho menos de los que fueron enviados al Distrito de Columbia por Trump para lo que dijo era combatir el crimen, o a Los Ángeles, en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias que se tornaron violentas con la llegada de las fuerzas militares. Trump también envió infantes de Marina a Los Ángeles.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el Departamento de Defensa proporcionará información y actualizaciones cuando estén disponibles.

"Estamos listos para movilizar al personal militar de Estados Unidos en apoyo a las operaciones del DHS en Portland bajo la dirección del presidente", dijo Parnell .

Pero la gobernadora demócrata Tina Kotek dijo que no hay "amenaza de seguridad nacional" en Portland.

"Nuestras comunidades están seguras y tranquilas", dijo Kotek.

Un portavoz de la Guardia Nacional de Oregon, el teniente coronel Stephen Bomar, dijo en un correo electrónico que "no se han recibido solicitudes oficiales en este momento" para el apoyo de la Guardia Nacional. "Cualquier solicitud necesitaría ser coordinada a través de la oficina del gobernador", agregó.

Portland, con una población de 636.000 habitantes, fue escenario de protestas contra la injusticia racial tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd por la policía de Minneapolis en 2020. El gobierno de Trump envió cientos de agentes, incluidos de la Patrulla Fronteriza, con el propósito declarado de proteger la corte y otras propiedades federales del vandalismo.

Las recientes protestas han sido mucho más moderadas y se han centrado en el área alrededor del edificio del ICE, ubicado fuera del centro de la ciudad que fue el corazón de las protestas de 2020. La entrada principal del edificio y las ventanas de la planta baja han sido tapiadas y marcadas con grafitis.

La ciudad informó este mes que emitiría un aviso de violación de uso de suelo al edificio del ICE porque se había utilizado para detener personas durante la noche o por más de 12 horas, lo que viola su aprobación condicional de uso de suelo.

Portland es una de varias llamadas ciudades santuario. No hay una definición estricta para las ciudades santuario, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el ICE.

El sábado por la mañana, todo estaba tranquilo afuera de ese edificio, sin señales de manifestantes o policías.

Algunos agentes federales han resultado heridos y varios manifestantes han sido acusados de agresión. Algunos manifestantes también dicen haber resultado heridos. Cuando los manifestantes erigieron una guillotina a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional lo describió como un "comportamiento desquiciado".

Por su parte, grupos y funcionarios de la ciudad han buscado resaltar la recuperación del área del centro desde 2020.

Este verano fue, según se informa, el más concurrido para el tráfico peatonal desde antes de la pandemia de coronavirus, y los crímenes con violencia registrados en Portland de enero a junio disminuyeron en un 17% en comparación con el mismo periodo en 2024, según un informe reciente de la Asociación de Jefes de Ciudades Principales. El centro ha visto una disminución en los campamentos de personas sin hogar que definieron los años inmediatamente posteriores a la pandemia.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre, el presidente ha escalado su retórica contra lo que él llama la "izquierda radical", a la que culpa de los problemas de violencia política del país.

En declaraciones hechas el jueves en el Despacho Oval, Trump insinuó que se planeba algún tipo de operación.