Empleados federales temen despidos masivos ante cierre de gobierno en EEUU

WASHINGTON — Con cada día que pasa del cierre del gobierno, cientos de miles de empleados federales suspendidos o trabajando sin paga enfrentan una creciente presión financiera. Y ahora se enfrentan a una nueva incertidumbre con los despidos prometidos por la administración Trump.

Se ha avanzado poco para poner fin al cierre mientras entra en su tercera semana, con republicanos y demócratas aferrándose a sus posiciones y convencidos de que su mensaje está resonando con los votantes. El destino de los trabajadores federales es uno de varios puntos de presión que eventualmente podrían empujar a las partes a resolver el estancamiento.

"Afortunadamente pude pagar el alquiler este mes. Pero seguro que voy a tener facturas que no se pagarán este mes, y realmente no tengo muchas opciones", declaró Peter Farruggia, un trabajador federal suspendido.

El cierre tiene una sensación familiar para muchos empleados federales que soportaron estancamientos pasados, incluido durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero esta vez, hay más en riesgo. La Casa Blanca republicana está utilizando los empleos de los trabajadores federales para presionar a los demócratas a suavizar sus demandas.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran una solución de financiamiento a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Trump y otros líderes republicanos han dicho que el gobierno debe reabrir antes de que negocien con los demócratas sobre los subsidios de salud.

La administración Trump lanza una ola de despidos

Farruggia es el jefe de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el sindicato que representa a los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia que enfrentó una ola de despidos durante el fin de semana. Al igual que otros 8.000 empleados del CDC que han sido suspendidos, ya vivía de cheque en cheque, y el pago parcial que llegó el viernes fue el último hasta que el gobierno vuelva a funcionar.

Con el liderazgo de la agencia en crisis y aún sacudido por un tiroteo, el cierre y los nuevos despidos significan que "la gente está asustada, nerviosa, ansiosa, pero también realmente exasperada", indicó Farruggia.

Después de que Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dijera la semana pasada en las redes sociales que "las reducciones de personal han comenzado", el vicepresidente JD Vance reafirmó la amenaza el domingo, diciendo que "cuanto más dure esto, más profundos serán los recortes".

Los despidos han comenzado en las agencias federales. Los sindicatos laborales ya han presentado una demanda para detener la medida de la oficina de presupuesto de Trump.

En un documento judicial presentado el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto avisó que más de 4.000 empleados federales de ocho departamentos y agencias serían despedidos en conjunto con el cierre.

Jessica Sweet, especialista en reclamos del Seguro Social en Albany, Nueva York, quien es delegada sindical de AFGE Local 3343 en Nueva York, dijo: "Yo misma tengo un plan de respaldo" en caso de que sea despedida durante el cierre, "pero sé que la mayoría de la gente no lo tiene".

Ella dice que la Administración del Seguro Social ya está tan escasa de personal por los despidos a principios de este año provocados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que no teme un despido masivo durante el cierre.

"Lo único que esta administración me ha enseñado es que nada es seguro, incluso si está codificado en la ley", señaló.

Habiendo recibido un pago parcial en su último cheque, Sweet ha comenzado a comunicarse con las compañías locales para solicitar que no le cobren cargos por pagos atrasados, ya que "mis facturas no esperarán a que eventualmente me paguen".

El cierre se prolonga y la frustración crece

Para algunos trabajadores federales, este no es su primer cierre: el último, durante el primer mandato de Trump en 2019, se extendió un récord de 34 días. Pero esta vez, los empleados federales están siendo utilizados más directamente como palanca en la lucha política por el financiamiento del gobierno.

La administración republicana advirtió la semana pasada que no habría pago retroactivo garantizado para los trabajadores federales durante un cierre, una reversión de la política de larga data que afecta a aproximadamente 750.000 empleados suspendidos, según un memorando de la Casa Blanca. La medida, que Trump luego retractó, fue vista ampliamente como una táctica de mano dura.

Adam Pelletier, un examinador de campo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) cuya agencia suspendió a casi toda su fuerza laboral el uno de octubre, pasando de aproximadamente 1.100 trabajadores a menos de una docena de personas, sostuvo que no le importaría si el cierre continuara si significara un progreso significativo hacia la obtención de protecciones de salud para los estadounidenses en todo el país, una demanda clave de los demócratas para poner fin al estancamiento.

"En este momento, no se está investigando nada en la NLRB. No hay elecciones para sindicatos ni elecciones para descertificaciones. Básicamente no está pasando nada", aseguró Pelletier, un líder sindical de NLRB.

En cuanto a la presión financiera sobre los trabajadores, apuntó que los trabajadores ni siquiera pueden encontrar empleo alternativo para capear el cierre porque "la oficina de ética que aprobaría esas solicitudes no está dotada de personal ahora".

Trabajadores utilizados como 'peones políticos'

La presidenta del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, Doreen Greenwald, que representa a trabajadores de docenas de agencias federales, aseveró que varios de los miembros del sindicato habían sido despedidos hasta el viernes. El Departamento del Tesoro perdería 1.446 trabajadores, según el documento.

Greenwald calificó de lamentable que la administración Trump estuviera utilizando "a los empleados federales como peones políticos al suspenderlos y proponer despedirlos a todos para tratar de causar presión en un juego político de 'a ver quién se atreve'".

"No se trata de un partido u otro. Se trata de personas reales", manifestó Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales.

"El empleado penitenciario preocupado por su próximo cheque de pago, el agente de seguridad aeroportuaria que todavía se presenta a trabajar porque ama a su país, aunque no le paguen. Ningún estadounidense debería tener que elegir entre servir a su país y alimentar a su familia", expresó Kelley.

Kelley y otros líderes sindicales importantes de trabajadores federales se reunieron a pocas cuadras del Capitolio la semana pasada, instando a los líderes del Congreso a encontrar una solución y poner "a las personas por encima de la política". El evento se volvió emocional en ocasiones, con los líderes sindicales describiendo las dificultades que enfrentan sus miembros y las dificultades que enfrentan día a día.

Randy Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, que representa a 110.000 trabajadores en todo el país, pidió a ambos partidos. Destacó que Trump parece querer "degradar, asustar, antagonizar a los trabajadores federales dedicados".

Chris Bartley, coordinador del programa político de la Asociación Internacional de Bomberos, sostuvo que miles de bomberos se presentan a trabajar sin paga por un sentido de devoción, pero enfatizó que eso podría tener consecuencias más amplias.

"Las familias se quedan sin ingresos", dijo Bartley. "La moral y la retención sufren. La seguridad pública se ve comprometida".