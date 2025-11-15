Trump genera dudas sobre sus intenciones nucleares

El presidente estadounidense Donald Trump pareció mostrar dos caras respecto a sus intenciones nucleares: por un lado, reiteró su deseo de "desnuclearización" de las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia y, por el otro, aseguró que pronto van a realizar pruebas nucleares.

A bordo del Air Force One, Trump expresó ante los periodistas que lo acompañaban, que desea la "desnuclearización" de las tres potencias mundiales: Estados Unidos, China y Rusia. Sin brindar mayores detalles sobre el tema, Trump aseguró además que Estados Unidos va a hacer pruebas nucleares "muy pronto".

"Vamos a realizar pruebas nucleares muy pronto, y las haremos porque otros las están haciendo", declaró a bordo del avión presidencial, citado por Bloomberg.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El presidente ha insinuado la idea en las últimas semanas, pero los informes sugieren que altos funcionarios de alto rango de energía y del sector nuclear intentarán disuadirlo en los próximos días, aseguraron fuentes citadas por CNN. Las fuentes precisaron que quieren explicarle a Trump que no creen que la idea de realizar pruebas nucleares, planteada por el presidente en las últimas semanas, sea viable.

El secretario de Energía, Chris Wright, el director de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, Brandon M. Williams, y funcionarios de los Laboratorios Nacionales de Estados Unidos tienen previsto informar a la Casa Blanca que no consideran viable la detonación de armas para realizar pruebas con ojivas nucleares.

Esta es la repercusión más reciente de la publicación de Trump en las redes sociales en octubre en la que ordenaba al Departamento de Defensa que comenzara a realizar pruebas con armas nucleares "debido a los programas de pruebas de otros países". Pero es la NNSA, que depende del Departamento de Energía, la agencia federal responsable de fabricar y probar bombas y mantener el arsenal nuclear, no el Departamento de Defensa.

Un funcionario de la Casa Blanca reiteró el jueves que "debido a los programas de pruebas de otros países, el presidente Trump ha ordenado al Departamento de Guerra y al Departamento de Energía que prueben nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones". "No se ha descartado ninguna opción, ya que toda la autoridad para tomar decisiones recae en el presidente", añadió el funcionario de la Casa Blanca.

¿Qué propone Trump en el contexto actual?

El miércoles pasado, durante su discurso en el American Business Forum en Miami, Trump afirmó que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización junto con China y Rusia, aunque no ofreció detalles al respecto. "Hemos modernizado nuestro arsenal nuclear; somos la potencia nuclear número uno, algo que odio admitir, porque es muy terrible", declaró Trump. "Rusia está segundo. China es un tres distante, pero nos alcanzarán dentro de cuatro o cinco años", añadió. "Tal vez estemos elaborando un plan de desnuclearización entre los tres países. Veremos si funciona".