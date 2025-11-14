Embajada de EU desmiente "memorándum" sobre ofensiva a Grupo Salinas

La embajada de Estados Unidos en México desmintió un supuesto memorándum confidencial de ese país que presuntamente alerta de una ofensiva del gobierno mexicano contra el Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, ante el pago de impuestos.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, rechazó esta información que está siendo difundida en redes sociales: "¡Esta noticia es falsa!".

La información catalogada como falsa señala "uso selectivo de la ley, persecución política, impacto en inversionistas y posible escalada de polarización".

¿Cuál fue la respuesta de la embajada?