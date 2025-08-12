Agentes estatales entrenados por EU desmantelan campamento del CJNG en Aguascalientes

El Gobierno de Estados Unidos presumió este martes la capacitación que da a policías estatales para el combate al crimen organizado en México.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU (INL, por sus siglas en inglés) se atribuyó el entrenamiento de agentes estatales que hace dos semanas encontraron un campamento del CJNG en Aguascalientes.

"En un operativo de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG (Organización Terrorista Extranjera) en Aguascalientes.

"Las autoridades mexicanas atribuyeron al entrenamiento del INL y del FBI las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales", indicó la dependencia en un mensaje de redes sociales.

Agentes estatales de Aguascalientes ubicaron el pasado sábado 26 de julio un campamento del crimen organizado en Rincón de Romos, localidad ubicada a 40 minutos al norte de la capital del estado.

El hallazgo y la detención de 27 integrantes de la agrupación criminal desataron narcobloqueos en distintos puntos de la entidad y las carreteras de conexión con Zacatecas.

La Secretaría de Gobierno de Aguascalientes cuantificó ese día en una veintena los vehículos incendiados y reportó daños a por lo menos seis tiendas de conveniencia. Además, detalló que en el lugar, se aseguraron 19 armas de fuego largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, un arma de fuego corta, dos mil 733 cartuchos de diversos calibres,120 cargadores, clorhidrato de cocaína y equipo táctico diverso.

La mayoría de los aprehendidos fueron trasladados en helicóptero a las instalaciones de la FGR, mientras otros tantos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Después de la jornada violenta circuló un mensaje con amenazas, presuntamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y atribuidas a una célula de Francisco Javier Muñoz, "El Charro", presunto operador del CJNG en la región del Bajío. "El Charro" es jefe de plaza del CJNG y opera bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

En 2021, la Fiscalía General de Guanajuato hizo pública la detención de "El Charro" en Querétaro, por estar relacionado presuntamente con tres asesinatos, sin embargo hay versiones de continúa operando sin saberse si lo hace en libertad o desde prisión.

Vinculan a 16

La semana pasada, un Juez federal vinculó a proceso a 16 presuntos integrantes del CJNG, que fueron detenidos el pasado 26 de julio en un campo de adiestramiento en Rincón de Romos, Aguascalientes, y cuyas capturas desataron una serie de narcobloqueos en la entidad.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de esa entidad los procesó por acopio, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, esta última agravada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

También, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio; posesión de cargadores y de cartuchos y asociación delictuosa.

El impartidor de justicia impuso a todos los procesados la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, término previsto para que la defensa y la FGR reúnan sus datos y medios de prueba respectivos.

¿Quiénes son?

Ellos son los presuntos integrantes del CJNG vinculados a proceso, de acuerdo con la FGR:

- Ángel Eduardo Velázquez Hernández

- Arturo Sebastián García Yáñez

- Jesús Hurtado Sánchez

- Henry Almícar Castillo Duarte

- Rober Edicson Portilla Fernández

- Hermelindo Rodríguez Solorio

- Carlos Antonio Esparza Medina

- Rafael Frías Aguilar

- Gabriel Alejandro Álvarez Hernández

- Luis Fernando Ramírez Lara

- José Alejandro Maldonado Briseño

- Emmanuel Núñez

- Francisco Javier Solís Zúñiga

- Javier Zapata Solís

- Felipe de Jesús Hernández Valdivia

- Pedro Arriola Zanabria