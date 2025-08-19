Evalúa juez derechos legales de detenidos

MIAMI

En la segunda de dos demandas que impugnan las prácticas en la instalación conocida como "Alcatraz de los Caimanes", abogados de derechos civiles solicitaron una orden para garantizar que los detenidos tengan acceso confidencial a sus abogados, lo cual, según ellos, no ha sucedido. Los funcionarios de Florida disputan esa afirmación.

Los abogados de derechos civiles también quieren que el juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, identifique un tribunal de inmigración que tenga jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar peticiones para la fianza o liberación de los detenidos. Los abogados dicen que las audiencias para sus casos han sido rutinariamente canceladas en los tribunales federales de inmigración de Florida porque jueces dicen no tener jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

Al inicio de la audiencia del lunes, los abogados del gobierno dijeron que designarían al tribunal de inmigración en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en el área de Miami, que tendría jurisdicción sobre el centro de detención en los Everglades, en un esfuerzo por abordar algunas de las preocupaciones constitucionales de los abogados de derechos civiles. El juez dijo a los abogados del gobierno que no esperaba que cambiaran esa designación sin una buena razón.

Pero antes de profundizar en los temas centrales de los derechos de los detenidos, Ruiz quiso saber si la demanda se presentó en la jurisdicción adecuada en Miami. Los demandados del gobierno estatal y federal han argumentado que, aunque la pista de aterrizaje aislada donde se construyó la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto, ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado Collier, que está en el distrito medio del estado.

La audiencia terminó sin que el juez emitiera un fallo inmediato. Ruiz sugirió que el caso contra los demandados federales podría ser apropiado para el distrito sur, pero el caso contra los demandados estatales podría ser mejor en el distrito medio.

El tribunal para el distrito sur abarca Miami, Fort Lauderdale, Fort Pierce, Key West y West Palm Beach, mientras que los tribunales del distrito medio se encuentran en Tampa, Fernandina, Fort Myers, Jacksonville, Live Oak, Ocala, Orlando y St. Petersburg.

Las partes han acordado que si las quejas contra el estado se trasladan a otro lugar, entonces entonces también deberían trasladarse las denuncias contra el gobierno federal. De momento se desconoce cómo afectaría al resultado final del caso el hecho que Ruiz, designado al banco por Trump, entregue el caso a otro juez.

La audiencia sobre el acceso legal se produce mientras otro juez federal en Miami sopesa si la construcción y las operaciones en la instalación deben detenerse indefinidamente porque no se siguieron las normas ambientales federales. La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, ordenó el 7 de agosto una suspensión de 14 días en construcciones adicionales en el sitio mientras los testigos testificaban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Ella ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire más tarde esta semana.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se estaba preparando para abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes apodada "Depósito de Deportación" en una prisión estatal en el norte de Florida. DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

El estado de Florida ha disputado las afirmaciones de que los detenidos en el "Alcatraz de los Caimanes" no han podido reunirse con sus abogados. Los abogados del estado dijeron que desde el 15 de julio, cuando comenzó la videoconferencia en la instalación, el estado ha concedido todas las solicitudes para que los detenidos se reúnan con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Pero los abogados de derechos civiles dijeron que incluso si se ha programado que los abogados se reúnan con sus clientes en el centro de detención, no ha sido en privado o confidencial, y es más restrictivo que en otras instalaciones de detención de inmigrantes. Dijeron que los retrasos en la programación y un requisito de aviso previo no razonable han obstaculizado su capacidad para reunirse con los detenidos, violando así sus derechos constitucionales.

Los abogados de derechos civiles dijeron que los oficiales van de celda en celda para presionar a los detenidos a firmar órdenes de remoción voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados, y algunos detenidos han sido deportados aunque no tenían órdenes de remoción final. Junto con la propagación de una infección respiratoria y el agua de lluvia inundando sus tiendas de campaña, las circunstancias han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un documento judicial.

El juez prometió una decisión rápida.



