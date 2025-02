Trump y gobernadora de Maine se enfrentan por atletas trans

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con retener fondos federales al estado de Maine si continúa permitiendo que atletas transgénero compitan en deportes femeninos, desafiando una reciente orden ejecutiva.

Durante una reunión con gobernadores, el mandatario estadounidense declaró: "Firmé órdenes realmente históricas para sacar la teoría crítica de la raza y la ideología transgénero de las escuelas y de nuestras fuerzas armadas. Todo eso está desapareciendo. Ya no es así".

"He oído que los hombres siguen jugando en Maine. ¿Hay alguien de Maine aquí?", dijo Trump. "Bueno, lamento decirles esto, pero no les vamos a dar ningún dinero federal. Siguen diciendo que queremos que los hombres jueguen en deportes femeninos, y no puedo creer que lo estén haciendo. Así que no les vamos a dar ningún tipo de financiación federal hasta que solucionen el problema".

La gobernadora Janet Mills respondió: "Voy a cumplir con la ley estatal y federal".

Trump respondió: "Será mejor que lo hagas porque no vas a conseguir ningún tipo de financiación federal".

"Nos vemos en la corte", atajó Mills.

"Disfruta tu vida después de ser gobernadora porque no creo que vayas a estar en la política electa", agregó el mandatario estadounidense.

Mills dijo después que el estado "no se dejará intimidar" por la amenaza de Trump de retener sus fondos federales.

"Si el presidente intenta privar unilateralmente a los niños de las escuelas de Maine del beneficio de la financiación federal, mi Administración y el Fiscal General tomarán las medidas legales apropiadas y necesarias para restablecer esa financiación y la oportunidad académica que brinda", mencionó Mills.