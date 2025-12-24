Departamento de Justicia de EEUU dice que necesita "unas semanas más" para publicar archivos Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que podría necesitar "unas semanas más" para publicar todos sus expedientes sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein después de descubrir repentinamente más de 1 millón de documentos potencialmente relevantes, lo que retrasa aún más el cumplimiento del plazo establecido por el Congreso para el pasado viernes.

El anuncio se produjo horas después de que una docena de senadores pidieron al inspector general del Departamento de Justicia que examinara el incumplimiento del plazo. El grupo, compuesto por 11 congresistas demócratas y una republicana, le dijo en una carta al inspector general interino Don Berthiaume que las víctimas "merecen una divulgación completa" y la "tranquilidad" de una auditoría independiente.

El Departamento de Justicia dijo en redes sociales que los fiscales federales en Manhattan y el FBI "han descubierto más de 1 millón de documentos" que podrían estar relacionados con el caso Epstein, una noticia sorprendente después de que funcionarios del departamento indicaron hace meses que habían llevado a cabo una revisión exhaustiva al vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

¿Qué revelan los nuevos documentos sobre Epstein?

En marzo, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo a Fox News que una "montaña de pruebas" había sido entregada a ella después de que ordenara al Departamento de Justicia "entregar todos los archivos de Epstein a mi oficina", una orden que dijo haber emitido después de enterarse por una fuente no identificada de que el FBI en Nueva York estaba "en posesión de miles de páginas de documentos".

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia señalaron en un memorando no firmado que habían llevado a cabo una "revisión exhaustiva" y habían determinado que no se debería difundir más evidencia, lo que supuso un giro extraordinario del gobierno de Donald Trump, que durante meses había prometido máxima transparencia. El memorando no planteó la posibilidad de que existiera evidencia adicional que los funcionarios desconocieran o no hubieran revisado.

La publicación del miércoles no indica cuándo fue informado el Departamento de Justicia sobre los archivos recién descubiertos.

En una carta fechada la semana pasada, el subsecretario de Justicia Todd Blanche dijo que los fiscales federales de Manhattan ya tenían más de 3,6 millones de archivos sobre las investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell, aunque muchos eran copias de material ya entregado por el FBI.

El Departamento de Justicia dijo que sus abogados están "trabajando día y noche" para revisar los documentos y eliminar los nombres de las víctimas y otra información identificadora según lo requerido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la ley promulgada el mes pasado que exige al gobierno abrir sus archivos sobre el caso.

"Publicaremos los documentos tan pronto como sea posible", dijo el departamento. "Debido al gran volumen de material, este proceso podría tomar unas semanas más".

Acciones del Departamento de Justicia ante la presión legislativa

El anuncio se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre la liberación escalonada de expedientes relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia.

El legislador republicano Thomas Massie, copatrocinador de la ley de transparencia, publicó el miércoles en X que "el DOJ violó la ley al hacer censuras ilegales y al no cumplir con el plazo". Otro arquitecto de la ley, el representante demócrata Ro Khanna, dijo que él y Massie "continuarán manteniendo la presión" y señaló que el Departamento de Justicia estaba liberando más documentos después de que los legisladores amenazaran con declararlo en desacato.

"Una descarga de noticias en Nochebuena de ´un millón más de archivos´ sólo prueba lo que ya sabemos: Trump está involucrado en un encubrimiento masivo", afirmó el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, después del anuncio del Departamento de Justicia. "La pregunta que los estadounidenses merecen que se responda es simple: ¿qué están ocultando y por qué?".

La Casa Blanca defendió el miércoles el manejo del Departamento de Justicia a los archivos de Epstein.

"El presidente Trump ha reunido el mejor gabinete en la historia de Estados Unidos, que incluye a la secretaria de Justicia Bondi y su equipo, como el subsecretario de Justicia Blanche, quienes están haciendo un gran trabajo implementando la agenda del presidente", dijo la portavoz Abigail Jackson en un comunicado.

Después de liberar una ola inicial de archivos el viernes, más lotes fueron publicados el fin de semana y el martes. El Departamento de Justicia no ha dado ningún aviso sobre cuándo podrían llegar más documentos.

Los documentos que han sido difundidos, entre los que hay fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, documentos judiciales y otros, ya eran públicos o estaban fuertemente censurados, y muchos carecían del contexto necesario. Los registros que no se habían visto antes incluyen transcripciones de testimonios de agentes del FBI ante un jurado que describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dicen que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Otros documentos hechos públicos en los últimos días incluyen una nota de un fiscal federal de enero de 2020 que decía que Trump había volado en el avión privado del financiero más a menudo de lo que se sabía anteriormente y correos electrónicos entre Maxwell y alguien que firma con la inicial "A". Contienen otras referencias que indican que el autor era el expríncipe Andrés de Gran Bretaña. En un email, "A" escribe: "¿Cómo está LA? ¿Me has encontrado algunos nuevos amigos inapropiados?".

Impacto de la ley de transparencia en el caso Epstein

El llamado de los senadores el miércoles para una auditoría del inspector general se produce días después de que Schumer introdujo una resolución que, de ser aprobada, requeriría al Senado presentar o unirse a demandas destinadas a obligar al Departamento de Justicia a cumplir con los requisitos de divulgación y plazo. En un comunicado, Schumer calificó la liberación escalonada y fuertemente censurada como "un encubrimiento flagrante".

La senadora republicana Lisa Murkowski se sumó a los senadores demócratas Richard Blumenthal y Jeff Merkley para impulsar la petición de una auditoría del inspector general. Otros que firmaron la carta fueron los senadores demócratas Amy Klobuchar, Adam Schiff, Dick Durbin, Cory Booker, Andy Kim, Gary Peters, Chris Van Hollen, Mazie Hirono y Sheldon Whitehouse.

"Dada la histórica hostilidad de la administración (Trump) a liberar los archivos, la politización del caso Epstein en términos más generales, y el incumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, es esencial una evaluación neutral de su cumplimiento con los requisitos de divulgación estatutarios", escribieron los senadores. La transparencia total, dijeron, "es esencial para identificar a los miembros de nuestra sociedad que facilitaron y participaron en los crímenes de Epstein."