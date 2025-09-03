La cadena conservadora Newsmax presenta demanda antimonopolio contra Fox News

La cadena de noticias conservadora Newsmax presentó una demanda antimonopolio contra Fox News el miércoles, alegando que Fox ha buscado mantener su dominio en el mercado a través de intimidación y prácticas comerciales excluyentes diseñadas para sofocar la competencia.

Fox ha intentado bloquear a los distribuidores de televisión para que no transmitan Newsmax o minimizar su exposición, presionó a invitados para que no aparecieran en la cadena rival y contrató detectives privados para investigar a los ejecutivos de Newsmax, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el sur de Florida. Newsmax busca un juicio con jurado.

Fox respondió en un comunicado: "Newsmax no puede demandar para salir de sus propios fracasos competitivos en el mercado para perseguir titulares simplemente porque no pueden atraer espectadores".

Newsmax, que ha operado desde 2014, ataca a Fox News quizás en su punto más popular: la programación de opinión de la cadena de cable ha superado consistentemente a las televisoras abiertas ABC, CBS y NBC en horario estelar durante el verano.

Sus rivales señalaron una serie de tácticas comerciales agresivas en el complejo mundo de la distribución televisiva. El éxito de Fox le permite cobrar tarifas "excesivas" a los distribuidores para transmitir la cadena, y trata de obligar a los distribuidores a no transmitir a competidores que buscan acceso a los espectadores conservadores o hacer que sea difícil encontrarlos.

La demanda alegó que Fox también ha intentado bloquear deliberadamente a Newsmax de plataformas en crecimiento como Hulu, Sling y Fubo.

"El comportamiento de Fox representa un abuso de poder monopólico de manual", dijo el abogado de Newsmax, Michael J. Guzman. "La ley es clara: la competencia, no la coerción, debería decidir qué canales de noticias pueden ver los estadounidenses. Al aprovechar su estatus imprescindible, Fox ha bloqueado nuevas voces, suprimido la elección del consumidor y extraído ganancias excesivas".

La demanda alega que Fox utilizó una agencia para crear cuentas en redes sociales que atacaron al director ejecutivo de Newsmax, Chris Ruddy, y contrató detectives privados para investigar a los ejecutivos de Newsmax. "Desde el inicio del canal de cable de Newsmax, Newsmax ha enfrentado amenazas y tácticas de intimidación para dañar o socavar a la empresa y sus ejecutivos", decía la demanda.

Cuando Newsmax confrontó a Fox sobre su conducta anticompetitiva, Fox News respondió: "bienvenidos a las grandes ligas", según la demanda.

Newsmax siempre ha estado por debajo de Fox News en cuanto a niveles de audiencia, pero documentos judiciales en demandas posteriores a las elecciones de 2020 revelaron que los ejecutivos de Fox se preocuparon mucho de que su rival aprovecharía la insatisfacción de los espectadores tras la derrota electoral del presidente Donald Trump.