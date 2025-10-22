Corte de apelaciones suspende demanda por "Alcatraz de los Caimanes" debido al cierre de gobierno

Un tribunal de apelaciones suspendió el miércoles una demanda federal que interrumpió temporalmente las operaciones en un centro de detención de inmigrantes de Florida conocido como "Alcatraz de los Caimanes", debido al cierre de gobierno.

Abogados del gobierno de Estados Unidos habían solicitado hace unas semanas al Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito la suspensión de los procedimientos en el caso debido a la falta de financiamiento para el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional —que es uno de los acusados— debido al cierre de gobierno.

Solicitaron una pausa hasta que el Congreso restaure las asignaciones. El tribunal de apelaciones concedió la solicitud el miércoles. Si bien la instalación fue construida y operada por el estado de Florida y sus contratistas privados, funcionarios federales han aprobado el reembolso de 608 millones de dólares al estado.

Los abogados de los grupos ambientalistas que interpusieron las demandas contra el gobierno federal y estatal por preocupaciones ambientales relacionadas con la instalación dijeron que la presidencia de Donald Trump había estado litigando cientos de casos en todo el país durante el cierre. "Al parecer, el gobierno tiene suficiente dinero y personal para operar un centro de detención en el corazón de los Everglades para detener a trabajadores nacidos en el extranjero, pero no lo suficiente para presentar un escrito ante el tribunal que justifique su comportamiento, el cual un tribunal de primera instancia consideró ilegal", declaró Paul Schwiep, uno de los abogados.

Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, junto con la tribu Miccosukee, interpusieron una demanda contra las agencias federales y estatales a mediados de este año, argumentando que violaron una ley federal que requiere que se lleve a cabo una revisión ambiental para operar un centro de detención que fue construido en medio de delicados humedales.

La jueza federal Kathleen Williams estuvo de acuerdo y ordenó en agosto que la instalación debía cesar sus operaciones en un plazo no mayor a dos meses. Sin embargo, esa orden quedó en pausa a principios de septiembre, cuando un panel del tribunal de apelaciones en Atlanta emitió una suspensión, pendiente del resultado de una apelación, permitiendo que la instalación permanezca en operaciones por el momento.

El gobierno debía presentar un escrito de apelación inicial a más tardar el viernes.