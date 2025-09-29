DEA arresta a 670 vinculados al CJNG en Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) reportó haber arrestado a 670 individuos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varias operaciones en Estados Unidos la semana pasada además de decanas de toneladas de drogas, efectivo y otros activos.

Recordando que desde febrero el Presidente Donald Trump lo designó como una organización terrorista extranjera, la DEA evitó mencionar los nombres de los individuos supuestamente ligados al CJNG per apuntó que el total de drogas decomisado alcanzó las 77 toneladas incluida fentanilo y cocaína.

"La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos aquellos que están en el medio", aseguró Terry Cole, el jefe de la agencia antidrogas estadounidense.

De acuerdo con lasa cantidades proveídas por la autoridad estadounidense , las 77 toneladas decomisadas por 23 de sus oficinas y otros aliados en el País incluía 22.8 toneladas de cocaína, 6 toneladas de metanfetaminas, 92 kilos de polvo de fentanilo, 33 kilos de heroína y 1.15 millones de píldoras falsas.

Además, la DEA reportó haber decomisado durante las operaciones más de 18.6 millones de dólares en efectivo, 244 armas de fuego y 29.6 millones de dólares en activos que no detalló; según la agencia antidrogas las operaciones incluyeron a otras corporaciones de la Ley que sin embargo no detalló.

Desde diciembre de 2024, el Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 15 milloens de dólares a quien provea información que lleve a la detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien permanece fugitivo a diferencia de varios familiares ya en custodia de EU.