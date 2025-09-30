Trump considera ataques a cárteles que trafican por tierra

El Presidente Donald Trump aseguró que analizará lanzar ataques contra cárteles que trafican con drogas vía terrestre hacia Estados Unidos tras presumir los bombardeos del Pentágono en contra de lanchas en el Caribe procedentes de Venezuela que supuestamente ligadas al narcotráfico.

En un intercambio con periodistas en la Casa Blanca antes de salir rumbo a la base militar de Quantico en Virginia, Trump fue cuestionado sobre los ataques a lanchas en el Caribe y fue ahí que mencionó la posibilidad de lanzar ataques contra cárteles que ingresan droga por tierra pero evitó especificar cuáles.

"Ya no tenemos botes en el agua (del Caribe). No hay botes. No hay botes pesqueros. No hay nada. Así que atacamos varios barcos. Probablemente lo vieron. Y desde que hicimos eso, no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por agua, porque era letal", dijo Trump.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los cárteles en México son los principales responsables de ingresar narcóticos ilegales a EU via tierra pero el Presidente Trump en sus palabras este martes evitó especificar si analiza específicamente atacar a tales grupos.

"Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas, y ha sido muy, muy peligrosa. Así que veremos qué pasa con Venezuela. Teníamos mucha droga entrando por agua. Lo llamamos drogas acuáticas. Es un término simple", dijo Trump a la pregunta expresa de un periodista sobre el tema.

En algo que ha sido cuestionado por expertos y la oposición demócrata, fuerzas militares estadounidenses han lanzado ataques letales contra por lo menos dos lanchas en aguas internacionales del Mar Caribe que supuestamente transportaban drogas ilegales rumbo a EU matando instantáneamente a los tripulantes.

En febrero, la Administración Trump designó a seis cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas extranjeras incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, a los Cárteles Unidos, al Cártel del Golfo, Cártel del Noreste así como a la Nueva Familia Michoacana.