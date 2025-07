Cumbre climática, en una de las ciudades más pobres

NUEVA YORK, NY.- Cuando los líderes mundiales, diplomáticos, líderes empresariales, científicos y activistas viajen a Brasil en noviembre para la cumbre anual de Naciones Unidas sobre el clima, la pobreza, la deforestación y muchos de los problemas del mundo estarán justo frente a ellos, por diseño.

En ciudades sede de conferencias anteriores, incluidas áreas turísticas y lugares de recreo para los ricos como Bali, Cancún, París, Sharm el Sheij y Dubái, las naciones anfitrionas muestran tanto sus comodidades como lo que sus comunidades han hecho respecto al cambio climático. Pero la conferencia de este otoño se llevará a cabo en una ciudad de alta pobreza al borde del Amazonas para demostrar lo que se necesita hacer, dijo el diplomático que dirigirá las mega negociaciones en Belém, conocidas como COP30, o Conferencia de las Partes, edición 30.

No hay mejor manera de abordar un problema que enfrentándolo de frente, por incómodo que sea, afirmó el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, un veterano diplomático brasileño, en una entrevista con The Associated Press en la sede de las Naciones Unidas.

"No podemos ocultar el hecho de que estamos en un mundo con muchas desigualdades y donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es algo que debe acercarse a la gente", dijo Do Lago. Eso es lo que tiene en mente el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, añadió.

"Cuando la gente vaya a Belém, verá un país y una ciudad en desarrollo con considerables problemas de infraestructura, todavía con, en términos relativos, un alto porcentaje de pobreza, y el presidente Lula cree que es muy importante que hablemos del clima pensando en todos los bosques, pensando en la pobreza y pensando en el progreso", expresó do Lago. "Quiere que todos vean una ciudad que puede mejorar gracias a los resultados de estos debates".

Los ricos y poderosos, así como las naciones más pobres, activistas y medios de comunicación, ya están sintiendo un poco de esa incomodidad incluso antes de llegar a Belém. Incluso con dos años de aviso, Brasil está muy atrasado en tener suficientes habitaciones de hotel y otros alojamientos para una conferencia global que ha alcanzado los 90.000 asistentes.

El sitio web oficial de la COP30 de las Naciones Unidas dice que Brasil tendría un portal de reservas oficial para finales de abril. Pero los planes específicos se anunciaron apenas la semana pasada, cuando Brasil dijo que había arreglado dos cruceros con 6.000 camas para ayudar con el alojamiento, afirmando que el país está asegurando "alojamiento para todos los países" y comenzando un sistema donde las 98 naciones más pobres tienen la opción de reservar primero.

El costo del alojamiento, que se ha disparado, es un problema, admitió Do Lago. Algunos lugares están cobrando 15.000 dólares por noche para una persona y los activistas y otros han hablado de hacer reducciones. Pero dijo que los precios "ya están bajando", incluso cuando los medios locales informan lo contrario.

Do Lago dijo que será un feriado local para que los residentes puedan alquilar sus casas, añadiendo "una oferta significativa de apartamentos".

Un gran año para las negociaciones climáticas

Este es un año significativo para las negociaciones climáticas. El acuerdo climático de París de 2015 requería que los países elaboraran sus propios planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas natural y luego actualizaran esos planes cada cinco años.

Este año, casi todas las naciones —incluidos Estados Unidos, el segundo mayor emisor de dióxido de carbono y el mayor contaminador histórico, que se retiró del acuerdo a principios de este año— deben presentar su primera actualización de plan. La mayoría de esas actualizaciones ya están retrasadas, pero la ONU quiere que los países las completen para septiembre, cuando los líderes mundiales se reúnan en Nueva York. Eso daría tiempo a las Naciones Unidas para calcular cuánto reducirían el cambio climático futuro si se implementaran, antes de la COP seis semanas después.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una entrevista con AP reiteró lo que los funcionarios quieren en esos planes: que cubran toda la economía de cada nación, que incluyan todos los gases de efecto invernadero y que estén en línea con los esfuerzos para limitar el calentamiento a largo plazo causado por el hombre a 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) desde tiempos preindustriales. Ese objetivo es la meta del Acuerdo de París. Y es difícil, ya que el mundo está solo a un par de décimas de grado de distancia y el año pasado incluso superó temporalmente la marca de 1,5 grados.

Do Lago no cree que los planes de los países logren mantener el calentamiento por debajo de la marca de 1,5 grados, por lo que abordar esa brecha será un elemento crucial de las negociaciones.

Algunas cosas importantes no están en la agenda

Algunos de los trabajos más importantes de las negociaciones no estarán en la agenda formal, incluidos estos planes, dijo Do Lago. Otro es un mapa de ruta para proporcionar 1,3 billones de dólares en ayuda financiera a las naciones más pobres para enfrentar el cambio climático. Y finalmente, dijo, Brasil "quiere hablar mucho sobre la naturaleza, sobre los bosques".