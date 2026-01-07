Agente de inmigración mata a automovilista en Minneapolis

MINNEAPOLIS

Un agente de inmigración mató a tiros a una automovilista en Minneapolis el miércoles durante la última redada migratoria de la administración Trump en una importante ciudad estadounidense, un tiroteo que los funcionarios federales afirmaron fue un acto de defensa propia, pero que el alcalde describió como "imprudente" e innecesario.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Minneapolis?

El tiroteo ocurrió en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros (1 milla) de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

Durante una visita a Texas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente de "acto de terrorismo doméstico" llevado a cabo contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Dijo que la mujer "intentó atropellarlos y embistió con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó esa caracterización y el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte de la redada migratoria en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul.

"No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", declaró Frey, pidiendo a los agentes federales que abandonen la ciudad. "Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería", dijo el alcalde.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo

El tiroteo marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración de Trump. Es al menos la quinta persona muerta en un puñado de estados desde 2024.

Las Ciudades Gemelas han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que había lanzado la operación, con más de 2.000 agentes y oficiales en la redada relacionada en parte a acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se reunió en la escena después del tiroteo, donde expresaron su enojo hacia los agentes que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que ha sido la cara de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos y gritándoles a los agentes que se vayan.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡ICE fuera de Minnesota!", coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Durante su visita a Texas, Noem confirmó que Seguridad Nacional había desplegado más de 2.000 agentes a las Ciudades Gemelas y había realizado "cientos y cientos" de arrestos.

Impacto en la comunidad tras el incidente

Durante casi un año, defensores de los derechos de los migrantes y activistas vecinales en las Ciudades Gemelas han estado preparándose para movilizarse en caso de un operativo. Desde lugares de culto hasta parques de casas móviles han establecido redes en línea, escaneado matrículas en busca de posibles vehículos federales y comprado silbatos y otros dispositivos de ruido para alertar a los vecindarios de cualquier presencia de las fuerzas del orden.

El martes por la noche, la Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para monitorear la operación federal.

"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.