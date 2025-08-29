Condenan a más de un año a corredor vinculado al intérprete de la estrella de béisbol Shohei Ohtani

SANTA ANA, California, EE.UU.

Un corredor de apuestas del sur de California que aceptó miles de apuestas deportivas del exintérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani fue sentenciado el viernes a poco más de un año de prisión.

Mathew Bowyer, de 50 años, se había declarado culpable hace un año de operar un negocio de apuestas ilegales, lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa. Fue sentenciado a 12 meses y un día de prisión y se le ordenó pagar 1,6 millones de dólares en restitución de impuestos, que su abogado dijo que ya pagó.

"En resumen, estoy arrepentido. He tomado muchas malas decisiones en mi vida", dijo Bowyer al tribunal, con la voz temblorosa.

El caso contra Bowyer atrajo la atención internacional porque entre sus clientes estaba el exintérprete de Ohtani, Ippei Mizuhara.

Mizuhara fue sentenciado a principios de este año a cinco años de prisión por fraude bancario y fiscal después de robar casi 17 millones al pelotero de los Dodgers de Los Ángeles.

Los fiscales federales querían que Bowyer fuera sentenciado a 15 meses de prisión por dirigir un esquema durante al menos cinco años que colocó cientos de millones de dólares en apuestas y generó miles de dólares cada día. Bowyer, quien ha dicho que tiene una adicción al juego , pidió ser eximido de tiempo en prisión debido a su extensa cooperación con las investigaciones federales sobre apuestas deportivas ilegales y sus recientes esfuerzos para ayudar a otros adictos.

El juez de distrito de Estados Unidos John W. Holcomb dijo que estaba impresionado por los esfuerzos de Bowyer y el abrumador apoyo mostrado por la familia y amigos de Bowyer, más de una docena de los cuales estaban en la sala del tribunal el viernes, pero dijo que sentía que era necesario algún tiempo en prisión debido al delito fiscal.

"A pesar de la mitigación significativa, hay consecuencias por cometer estos delitos", dijo Holcomb.

Durante una audiencia en el tribunal federal en Santa Ana, California, la fiscal Kristen Williams dijo que el IRS no fue la única víctima en el caso, sino también los clientes de Bowyer, muchos de los cuales eran adictos al juego.

"Es necesario asegurarse de que lo que el público entienda sobre esto no sea simplemente que el Sr. Bowyer tenía un problema de adicción", dijo Williams al tribunal. "Estaba viviendo un estilo de vida extravagante".

La sentencia sigue siendo mucho menor que los tres años recomendados por los funcionarios de libertad condicional, dijo Diane Bass, la abogada de Bowyer. Bass dijo que eso se debe a que su cliente cooperó con los investigadores, pagó la restitución antes de que se ordenara, reconoció públicamente sus delitos y ha ayudado a otros que luchan contra la adicción.

"Ha mostrado una aceptación extraordinaria de responsabilidad", dijo Bass al tribunal.

Bowyer, padre de cinco hijos de San Juan Capistrano, California, dijo que comenzó a apostar como adolescente jugando al póker y en videojuegos, y que luego se salió de control.

Eventualmente, dirigía un negocio de apuestas ilegales en el sur de California y Las Vegas que aceptaba apuestas de más de 700 apostadores, incluido Mizuhara, dijeron las autoridades. Mientras que las ganancias de Mizuhara totalizaron más de 142 millones de dólares, que depositó en su propia cuenta bancaria y no en la de Ohtani, sus apuestas perdedoras fueron alrededor de 183 millones, una pérdida neta de casi 41 millones.

Bowyer cooperó con los investigadores en el juicio contra Mizuhara y en un caso contra el jefe de un gran negocio de apuestas deportivas, según los fiscales.

Las autoridades han dicho repetidamente que Ohtani fue una víctima en el caso. El viernes, Bowyer dijo que lamentaba que el nombre de Ohtani se viera arrastrado al caso y que habló con los fiscales y funcionarios de béisbol para aclararlo.

"Al final del día, él es solo un tipo inocente jugando béisbol", dijo Bowyer a los periodistas.

Se espera que Bowyer se presente para cumplir su sentencia el 10 de octubre. Posteriormente, cumplirá dos años de libertad supervisada.

Operar un negocio de apuestas sin licencia es un delito federal. Las apuestas deportivas son ilegales en California, mientras que la mayoría de los estados y el Distrito de Columbia permiten alguna forma de ellas.

Los escándalos de apuestas deportivas han sido noticia en los últimos años, incluido uno que llevó a las Grandes Ligas a vetar a un jugador de por vida el año pasado por primera vez desde que Pete Rose fue excluido en 1989.

La política de apuestas de la liga prohíbe a los jugadores y empleados del equipo apostar en béisbol, incluso legalmente. MLB también prohíbe apostar en otros deportes con corredores de apuestas ilegales o en el extranjero.

El año pasado, la liga prohibió al infielder de los Padres de San Diego, al venezolano Tucupita Marcano, y suspendió a otros cuatro jugadores por apostar en béisbol legalmente. Rose, cuyos días de jugador ya habían terminado, aceptó su prohibición después de que una investigación encontrara que había realizado numerosas apuestas a favor de los Cincinnati Reds para ganar entre 1985 y 1987 mientras jugaba y dirigía al equipo.