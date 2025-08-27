Trump refuerza revisiones a importaciones mexicanas desde México

La Administración de Donald Trump endurecerá todavía más las revisiones a las importaciones mexicanas.

Consultores en comercio internacional alertan que, como parte de la "One Big Beautiful Bill Act" de Trump (El Gran y Hermoso Proyecto de Ley), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recibió mayor presupuesto para contratar a 3 mil agentes adicionales, lo cual repercutirá en las aduanas.

Los consultores señalaron que una mayor cantidad de aduanales se traducirá en un endurecimiento de las revisiones a las importaciones mexicanas procedentes de México, en particular en el cumplimiento de las reglas de origen.

"La CBP acaba de contratar a 3 mil auditores, revisores, justo para ver el tema de origen", dijo ayer Lidia Luévano Elizondo, directora de comercio exterior de la consultora JA del Río.

"Ellos están tomando las medidas necesarias para validar que se vayan a ejecutar".

Luévano participó en un panel del "Business talks Japan", organizado por Invest Monterrey en el Campus de la UDEM.

En el evento, Hugo López Miranda, socio del despacho Baker & McKenzie, refirió que actualmente entre el 50 y 55 por ciento de las empresas que exportan de México a Estados Unidos certifican con reglas de origen, pero cada vez serán más las que se sumarán para gozar de las preferencias arancelarias cumpliendo con los contenidos del T-MEC.

"El tema es que la CBP está invirtiendo mucho en la revisión", dijo López.

"Antes no existían tantas revisiones cuando entraban productos desde México, no había tarifas y el cumplimiento era muy básico", afirmó.

"Pero hoy la revisión ha cobrado mucha relevancia y la CBP está endureciendo efectivamente sus prácticas", señaló.