Jueces ordenan usar fondos de contingencia para SNAP

Dos jueces federales fallaron casi simultáneamente el viernes que la administración del presidente Donald Trump debe seguir financiando el SNAP, el programa de ayuda alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno.

Los jueces en Massachusetts y Rhode Island dieron a la administración la opción de financiar el programa parcial o completamente para noviembre. Eso también trae incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación y retrasará los pagos para muchos beneficiarios, cuyas tarjetas por lo general se recargan a principios de mes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) planeaba congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria a partir del 1 de noviembre, argumentando que ya no podía seguir financiándolo debido al cierre. El programa ayuda a uno de cada ocho estadounidenses, es una pieza clave de la red de seguridad social del país y cuesta alrededor de 8.000 millones de dólares mensuales a nivel nacional.

La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota e integrante de la Comisión de Agricultura del Senado que supervisa el programa de ayuda alimentaria, dijo que los fallos del viernes de jueces nominados al tribunal por el expresidente Barack Obama confirman lo que los demócratas han estado diciendo: "La administración está eligiendo no alimentar a los estadounidenses necesitados, a pesar de saber que está legalmente obligada a hacerlo".

Los jueces coinciden en que se deben usar los recursos de contingencia

Fiscales estatales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, desafiaron el plan de pausar el programa, argumentando que la administración tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.

La administración federal dice que no tiene permitido utilizar un fondo de contingencia con alrededor de 5.000 millones de dólares para el programa, y revirtió un plan del Departamento de Agricultura de antes del cierre que decía que se utilizaría dinero para mantener funcionando el SNAP. Los funcionarios demócratas dicen que no solo se puede, sino que se debe de usar ese dinero. También dijeron que hay otro fondo por separado con alrededor de 23.000 millones de dólares disponibles para la causa.

En un caso presentado por ciudades y organizaciones sin fines de lucro, el juez federal John J. McConnell falló en Providence, Rhode Island, que el programa debe ser financiado utilizando al menos los fondos de contingencia, y pidió una actualización sobre el avance para el lunes.

Además de ordenar al gobierno federal que use reservas de emergencia para respaldar los beneficios del SNAP, McConnell dictaminó que todas las exenciones de requisitos laborales anteriores deben respetarse. Durante el cierre, el Departamento de Agricultura ha terminado con las exenciones que eximían de requisitos laborales a adultos mayores, veteranos y otros.

Hubo elementos similares en el caso de Boston, donde la jueza federal Indira Talwani dictaminó en una opinión escrita que el USDA tiene que pagar por el SNAP, y calificó la suspensión de "ilegal". Ordenó al gobierno federal que informe al tribunal para el lunes si usarán los fondos de contingencia para proporcionar beneficios reducidos del SNAP en noviembre o financiarán completamente el programa "utilizando tanto los fondos de contingencia como fondos adicionales disponibles".