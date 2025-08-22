Desciende a 78 cifra de mexicanos en 'Alcatraz de los Caimanes'

La cifra de migrantes mexicanos que se encuentran en el Centro de Detención de Everglades, conocido como el "Alcatraz de los Caimanes", bajó a 78, de acuerdo con los reportes realizados por el Cónsul general de México en Miami, Florida, Rutilio Escandón.

En una nueva visita que realizó al centro de detención, el ex Gobernador de Chiapas indicó que se entrevistó con 14 connacionales bajo custodia y aseguró que se encuentran en buenas condiciones.

"Visitamos nuevamente el Centro de Detención de los Everglades, nos entrevistamos con 14 connacionales bajo custodia. Suman 78 mexicanos en ese centro", indicó.

"Constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos", agregó.

De acuerdo con lo reportado por Escandón, la cifra de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes" ha ido a la baja desde hace dos semanas, cuando había al menos 246 mexicanos detenidos.

Mientras que el pasado 14 de agosto aún se encontraban detenidos 122 mexicanos que, como ha expresado el Cónsul, se encuentran en ese centro de forma injusta.

"Es injusto que personas que solamente porque son migrantes, por el hecho de venir a trabajar, están detenidos en las cárceles, en los centros de detención. Personas que vienen a producir, que aportan y que también contribuyen con sus impuestos deberían ser reconocidos.

Ayer, el Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, reportó también una baja en el centro de detención de Baker.

"La buena noticia: hay menos mexican@s detenid@s que la semana pasada. La mayoría ya fue repatriada o está en ruta de retorno. El 90% ha optado por la salida voluntaria, aunque el proceso sigue siendo lento. La constante: casi tod@s detenid@s por faltas menores de tránsito", informó.