Jefe del Pentágono sopesa difundir video completo de ataque a presunto barco de drogas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo a líderes del Congreso el martes que aún está considerando si da a conocer el video completo de un ataque a un presunto barco de drogas que mató a dos sobrevivientes, incluso cuando enfrenta más llamados para su divulgación.

Hegseth proporcionó una sesión informativa clasificada para los líderes del Congreso junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de seguridad nacional. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que cuando le preguntó al jefe del Pentágono si permitiría que todos los miembros del Congreso vieran el video del ataque de septiembre, la respuesta de Hegseth fue: "Tenemos que estudiarlo".

¿Qué información se oculta en el video del ataque?

Pero los legisladores están exigiendo una rendición de cuentas completa del Departamento de Defensa sobre los ataques que mataron a dos personas que se aferraban a los restos del bote tras un ataque inicial. Expertos legales dicen que esa acción podría haber violado las leyes que rigen el uso de la fuerza militar letal. La situación ha despertado el papel supervisor del Congreso, controlado por los republicanos, después de meses de frustración por el goteo de información por parte del Pentágono.

Schumer describió la sesión informativa como "muy insatisfactoria" y agregó que "los demócratas y republicanos tienen derecho a verlo, querían verlo y deberían verlo".

También el martes por separado, el almirante de la Marina, quien estaba al mando de la campaña para destruir lanchas que supuestamente transportan drogas cerca de Venezuela, habló con legisladores clave que supervisan al ejército estadounidense.

La videollamada clasificada entre el almirante Alvin Holsey, quien se jubilará anticipadamente del Comando Sur de Estados Unidos en los próximos días, con los principales líderes republicano y demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado representó otro paso decidido de los legisladores para obtener respuestas sobre la operación.

El senador republicano, Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, se negó a discutir los detalles de la llamada, pero describió a Holsey como un "gran servidor público". También dijo que el Pentágono está considerando si dar a conocer el video revelaría información clasificada.

Detalles sobre la presión del Congreso al Pentágono

En su proyecto de ley anual de autorización de defensa, que fue elaborado por republicanos y demócratas, el Congreso exige que el Pentágono entregue el video sin editar de los ataques, así como las órdenes que los autorizaron. La legislación amenaza con retener una cuarta parte del presupuesto de viajes de Hegseth si él se niega.

"Hay una demanda creciente de que todos tengan derecho en el Senado a verlo", dijo el senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

Agregó que Holsey respondió a las preguntas de los senadores y "obtuvieron un poco más de claridad", pero también señaló que "todavía hay muchas preguntas por responder". Reed agregó más tarde que Holsey no dio una razón para su retiro, aparte de decir que fue una decisión personal.

El Congreso presiona para obtener más información. Lo que los legisladores sepan por Holsey y otros altos funcionarios podría arrojar nueva luz sobre el propósito y los parámetros de la campaña de Trump, en la que se han atacado 22 barcos y han muerto al menos 87 personas desde su inicio en septiembre. Trump también ha lanzado amenazas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, enviando una flota de buques de guerra cerca del país sudamericano, incluyendo el portaaviones más grande de Estados Unidos.

El martes, el ejército estadounidense voló un par de cazas sobre el Golfo de Venezuela, en lo que parece ser la situación más cercana que los aviones de guerra estadounidenses han estado al espacio aéreo del país desde el inicio de la campaña de presión de la administración Trump.

Holsey se convirtió en jefe del Comando Sur hace poco más de un año, pero en octubre, Hegseth anunció que el almirante se retiraría anticipadamente de su puesto. Como comandante de las fuerzas estadounidenses en la región, Holsey supervisó una estructura de mando que, en los últimos años, se ha centrado principalmente en fomentar la estabilidad y la cooperación en gran parte de la región.

Sin embargo, la campaña de Trump contra los barcos que presuntamente transportan drogas ha añadido una nueva y mortal dinámica a su misión. En lugar de intentar interceptar embarcaciones que transportan drogas, como tradicionalmente lo han hecho fuerzas como la Guardia Costera, el gobierno de Trump afirma que las drogas y los narcotraficantes representan una amenaza directa para las vidas estadounidenses. Las autoridades dicen que aplican las mismas reglas que la guerra mundial contra el terrorismo para abatir a los traficantes.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado los ataques calificándolos de "asesinatos" y denunciado casos concretos. El fin de semana pidió investigar la aparición de varios cuerpos sin vida en las playas de La Guajira, en el Caribe.

"Vivo recogiendo ya cadáveres que llegan por el mar. Los últimos —tengo apenas indicios— son de ciudadanos de la República Dominicana, que salieron de Venezuela y sus cuerpos terminaron por las corrientes, llegaron a La Guajira colombiana. Todavía está por confirmar", aseguró el martes en un discurso en Bogotá en la Cumbre de Ameripol, organismo de cooperación policial regional.

En los últimos meses, la administración Trump ha exhibido en redes sociales videos de los ataques, imágenes en blanco y negro de lanchas explotando en llamas.

El senador Mark Warner, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, lo calificó de "un poco extraño" que los funcionarios ahora afirmen que el video completo y sin editar del ataque está clasificado y no puede ser mostrado ni siquiera a los miembros del Congreso. Él y otros demócratas también dicen que la lógica que sustenta toda la operación es profundamente problemática.

"Están utilizando capacidades militares estadounidenses costosas y sofisticadas para matar a personas que son el equivalente a traficantes de esquina", dijo el senador demócrata de Delaware, Chris Coons.

Los legisladores también están indagando qué inteligencia utiliza el ejército para determinar si la carga de los barcos se dirige a Estados Unidos. Al examinar más de cerca el ataque del 2 de septiembre, los legisladores se enteraron de que el bote destruido iba hacia el sur en el momento del ataque y que la inteligencia militar mostraba que se dirigía hacia otra embarcación con rumbo a Surinam.

Aun así, queda por ver si el Congreso, controlado por los republicanos, se opondrá a la campaña de Trump. Muchos hasta ahora la han respaldado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se perdió la sesión informativa clasificada, el único líder en hacerlo, según dos personas familiarizadas con la sesión privada que hablaron bajo condición de anonimato. La ausencia de Johnson fue notable, especialmente porque se espera que el Congreso tenga la última palabra sobre el uso de los poderes de guerra del ejército.

Trump justificó esta semana el ataque afirmando que los dos presuntos narcotraficantes trataban de enderezar parte del barco que se volcó en el ataque inicial. Sin embargo, el almirante Frank "Mitch" Bradley, el comandante de operaciones especiales que ordenó el segundo ataque, dijo a los legisladores en una sesión informativa a puerta cerrada la semana pasada, que ordenó el segundo ataque para garantizar que la cocaína del barco no pudiera ser recogida más tarde por miembros del cártel.

Reacciones de legisladores tras la sesión informativa

Un grupo de senadores —tres demócratas y un republicano— también se está preparando para forzar una votación sobre una legislación tan pronto como la próxima semana que detendría la capacidad de Trump de usar la fuerza militar contra Venezuela directamente sin la aprobación del Congreso.

Los senadores ya han intentado sin éxito aprobar una resolución similar, pero casi todos los republicanos votaron en contra. Sin embargo, los senadores dicen que hay un interés renovado por parte de los congresistas republicanos en medio de las crecientes amenazas de la administración Trump contra Venezuela, así como el escrutinio sobre el ataque que mató a sobrevivientes.

"Estos ataques posteriores a personas que están heridas en el océano realmente van en contra de nuestro código de justicia militar", dijo el senador Rand Paul, el republicano de Kentucky que está patrocinando la legislación. "Son ilegales".