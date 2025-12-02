Secretario de Defensa de EEUU culpa a "confusión de la guerra" por 2do ataque contra lancha

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, culpó el martes a "la confusión de la guerra" por las muertes ocurridas en un segundo ataque contra una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe a principios de septiembre.

¿Qué declaraciones hizo Pete Hegseth sobre el ataque?

Durante la reunión del gabinete en la Casa Blanca, Hegseth manifestó que no vio que hubiera sobrevivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque, y afirmó que la lancha "estaba en llamas, humo, no se puede ver nada... Esto se llama la confusión de la guerra".

Añadió que "no me quedé" para el resto de la misión del 2 de septiembre después del primer ataque, y dijo que el almirante a cargo había "tomado la decisión correcta" al ordenarlo, lo cual "tenía completa autoridad para hacer".

Legisladores estadounidenses han abierto investigaciones tras un reporte de The Washington Post que indica que Hegseth emitió una orden verbal para "matar a todos" en el bote, la primera embarcación atacada en la campaña antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el océano Pacífico, la cual ha realizado más de 20 ataques conocidos y ha matado a más de 80 personas.

Detalles sobre el segundo ataque a la lancha en el Caribe

Estados Unidos también ha desplegado su mayor contingente militar en la región en generaciones, y muchos ven las acciones como una táctica para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro a renunciar.

Varios expertos jurídicos han declarado a The Associated Press que, en su opinión, el segundo ataque violó las leyes vigentes en tiempos de paz y las que rigen los conflictos armados, y el propio manual del Pentágono sobre las leyes de los conflictos armados también cita específicamente que atacar a los supervivientes de un navío hundido es claramente ilegal.

"Las órdenes de disparar contra los náufragos serían claramente ilegales", especifica el manual.

El presidente estadounidense Donald Trump se distanció el martes del segundo ataque, que según el reporte de noticias mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del navío atacado.

Trump dijo que "no sabía nada" y que no había "recibido mucha información todavía porque confío en Pete", haciendo referencia a Hegseth, cuando se le preguntó si apoyaba el segundo ataque.

"No sabía nada sobre personas. No estuve involucrado en eso", aseveró.

Reacciones de Trump y el Pentágono ante el ataque naval

Hegseth, sentado junto a Trump en la reunión del gabinete, dijo que Trump ha empoderado a "los comandantes para hacer lo que sea necesario, que son cosas oscuras y difíciles, en nombre del pueblo estadounidense".

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, había dicho poco antes el martes que todos los ataques han sido "ordenados presidencialmente y la cadena de mando funciona como debe".

"A fin de cuentas, el secretario y el presidente son los que ordenan estos ataques", aseveró Wilson mientras hablaba con medios seleccionados en un evento en el Pentágono.

El gobierno de Trump ha insinuado que el almirante que supervisa la operación tomó la decisión real de llevar a cabo un segundo ataque. Trump lo llamó una "persona extraordinaria" el martes y dijo "quiero que esos botes sean eliminados, y si tenemos que hacerlo, atacaremos en tierra también, tal como atacamos en el mar".

El lunes, la Casa Blanca declaró que el vicealmirante de la Marina Frank Bradley actuó "dentro de su autoridad y la ley" cuando ordenó el segundo ataque, mientras que Hegseth dijo en redes sociales que apoyaba a Bradley y las decisiones de combate que ha tomado.

Se prevé que Bradley proporcione un informe clasificado el jueves a los legisladores que supervisan el ejército.