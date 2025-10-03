EE.UU. ataca a narcotraficantes en Venezuela

WASHINGTON

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó el viernes que ordenó otro ataque a una pequeña embarcación que acusó de transportar drogas en aguas frente a Venezuela, parte de lo que el gobierno del presidente Donald Trump ha declarado como un "conflicto armado" con los cárteles.

Hegseth manifestó en su publicación que "nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico".

Es el cuarto ataque mortal en el Caribe y el más reciente desde que se reveló que Trump dijo a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requerirá fuerza militar para combatirlos. La afirmación de los poderes presidenciales prepara el escenario para nuevas medidas en América Latina y plantea preguntas sobre hasta dónde llegará Trump sin la aprobación del Congreso.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que la embarcación estaba "cargada con suficientes drogas para matar de 25 A 50 MIL PERSONAS" e insinuó que estaba "entrando en territorio estadounidense" cuando se encontraba frente a la costa de Venezuela .

Según la publicación de Hegseth, el ataque del viernes por la mañana mató a cuatro hombres, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran o a qué organización pertenecían. Los cuatro ataques han cobrado la vida de 21 personas, según el gobierno de Trump.

En una publicación sobre el primer ataque, Trump afirmó que la embarcación transportaba miembros del cártel Tren de Aragua. Sin embargo, las publicaciones sobre todos los ataques posteriores, incluido el del viernes, no han proporcionado detalles sobre qué organizaciones han sido atacadas.

Trump ha designado a varios cárteles de drogas latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, pero los funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto.

El video del ataque publicado en línea mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas cuando de repente explota, con agua salpicando a su alrededor. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación es visible, consumida por las llamas, flotando inmóvil en el agua.

El mes pasado, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo otros tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe que el gobierno acusó de transportar drogas.

Con este ataque, al menos tres de estas operaciones se han llevado a cabo contra embarcaciones que salieron de Venezuela.

Esos ataques se dan en medio de un aumento de las fuerzas marítimas de Estados Unidos en el Caribe, algo que no se había visto en tiempos recientes.

La presencia de la Marina en la región —ocho buques de guerra con más de 5.000 marineros e infantes de marina— ha sido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones en curso.

Funcionarios del Pentágono, al ser consultados para obtener más detalles sobre el ataque, remitieron a la AP de nuevo a la publicación de Hegseth en redes sociales.