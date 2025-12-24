CCE espera que Concanaco y Canacintra se reintegren al organismo

Con la renovación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se abre la posibilidad de que regresen como integrantes del organismo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) cuyos derechos suspendió el presidente anterior de la máxima cúpula empresarial.

Durante su período como presidente del CCE, Francisco Cervantes suspendió los derechos de esos dos organismos, pero tras su salida, José Medina Mora, el nuevo presidente, dijo que todos son parte del Consejo.

Medina Mora afirmó que "Concanaco no se ha ido, será parte de CCE", en tanto que Canacintra, añadió, "tuvo otro problema" que se va a resolver.

Por su parte, los líderes de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, y de Canacintra, Lourdes Medina, coincidieron en que habrá diálogo con la nueva presidencia del CCE y dijeron que la decisión depende de sus consejeros.

De la Torre de Stéffano dijo que el Consejo de la Confederación que él preside deberá decidir si regresa al CCE, lo que se dará una vez que se atiendan las peticiones que plantearon a la máxima cúpula empresarial, referentes a que haya mecanismos de control y diligencia en el actuar de los integrantes.

Aunque no lo mencionó, pero en clara referencia a los señalamientos que se hicieron de que Cervantes tuvo cierto acercamiento con Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo acusado de participar en actividades ilícitas, el líder de los comerciantes dijo que pidieron tener "plena certeza y garantía de que los integrantes del CCE cumplen con un estándar de debido cumplimiento e integridad empresarial".

"Estamos con la intención de construir puentes y tener un diálogo y hablar de los temas que el país tiene que afrontar...el diálogo está abierto e incluso hay una invitación para tener una reunión con todos los expresidentes del CCE, vamos a buscar lo mejor para el sector...lo que vamos a buscar es colaboración no subordinación", añadió.

¿Qué implicaciones tiene la renovación del CCE?

Por otra parte, Lourdes Medina dijo que la relación con "el CCE ha sido muy complicada, pero la representación de Canacintra va más allá del CCE, pero aquí hay empresarios y colaboradores, tenemos al mayor número de empresas y trabajadores de las industrias y, lógicamente, sí es importante que estemos sentados en la mesa por la sensibilidad que tenemos".

Por el bien del país es bueno que el sector privado trabaje en unidad, añadió que "podemos disentir, pero el disentir no quiere decir que en esto haya algo de encono, al contrario, creo que lo que tenemos hoy es una oportunidad de sumar, llegarán los tiempos en donde se interese, platique y el Consejo Directivo de esta institución tendrá que tomar la decisión. No es una decisión personal".

Recordó que hay un problema de cuotas y "lo que no debería de hacer el CCE, es decir que no podemos participar porque no hay unas cuotas. Porque eso lastima más de lo que pueda hacer una realidad, porque tenemos voz, porque tenemos voto y somos los que le apostamos a este país".