Accionistas de Tesla aprueban indemnización millonaria a Musk

Los accionistas del grupo Tesla, reunidos en asamblea general en Austin (Texas), donde se encuentra la sede del fabricante de vehículos eléctricos, aprobaron con más del 75% de los votos la resolución relacionada con el nuevo plan de remuneración del CEO Elon Musk, según anunció un responsable del grupo.

Este "paquete retributivo", que tiene una duración de diez años, consta de 12 tramos que establecen umbrales financieros y operativos que, al cumplirse ciertas condiciones, permiten la asignación de acciones del grupo al hombre más rico del mundo. De este modo, Musk podría percibir más de 1.000 millones de dólares si logra alcanzar estos objetivos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Los accionistas debían decidir si esta compensación de 1.000 millones de dólares para Musk era adecuada o excesiva. Estaba en juego el futuro del gigante de los autos eléctricos: si la compensación propuesta por el consejo de administración no era aprobada, existía el riesgo de que el multimillonario abandonara la dirección de la empresa. Musk había amenazado con dejar su cargo en caso de que se rechazara, poniendo a los accionistas ante una elección: decidir si el riesgo de perderlo como CEO superaba las preocupaciones de gobernanza y sociales por otorgar al hombre más rico del mundo lo que ahora será el salario corporativo más grande de la historia.

Varios accionistas ya habían revelado sus intenciones de voto. El fondo soberano noruego había indicado que votaría "no", al igual que el mayor fondo de pensiones de Estados Unidos, Calpers. En cambio, Charles Schwab, Morgan Stanley y el fondo de pensiones público de Florida estaban a favor de la gran compensación a Musk. Cruciales para el resultado de las votaciones fueron Vanguard, BlackRock y State Street, los tres mayores accionistas, con un 7,5%, un 4% y un 3,4%, respectivamente.

¿Qué implica el nuevo paquete de compensación?

La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, había pasado las últimas semanas tratando de convencer a los inversores para que votaran a favor de Musk, advirtiéndoles sobre un futuro incierto en caso de que el multimillonario decidiera irse. No es la primera vez que la compensación del fundador de Tesla se encuentra en el centro de la controversia. El año pasado, un juez de Delaware rechazó el paquete de 56 mil millones que Tesla le había garantizado al alcanzar objetivos que parecían inalcanzables en 2018, cuando fueron fijados. Musk no solo cumplió estos objetivos, sino que los superó ampliamente.

Según el nuevo paquete de compensación, Musk no recibirá salario ni bonificaciones, sino que obtendrá acciones cuando Tesla alcance ciertos objetivos de capitalización de mercado en un plazo de diez años. Para embolsarse la cifra máxima de 1.000 millones, Musk deberá lograr que Tesla valga 8.500 millones, más de ocho veces su valor actual. Entre otros compromisos, deberá poner en las calles un millón de taxis autónomos y un millón de robots. Si logra esta hazaña, no solo se convertirá en un multimillonario aún más rico, sino que también tendrá casi el 29% de Tesla, un nivel de control extraordinario para un CEO. Musk explicó en varias ocasiones que lo que le interesa no es el dinero, sino tener un mayor control sobre Tesla para protegerla de las ventas en corto.