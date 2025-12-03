Qué saber sobre la vacuna contra la hepatitis B y por qué la administración Trump la cuestiona

revé que un comité asesor federal sobre vacunas analice esta semana si los recién nacidos deberían seguir recibiendo la vacuna contra la hepatitis B, la primera inmunización que previene el cáncer, según estudios.

Las recomendaciones federales de salud sugieren actualmente que todos los bebés sean vacunados contra la infección hepática en su primer día de vida, pero se prevé que el comité del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., cambie esa postura el jueves, contradiciendo el consejo previo de salud pública.

No se sabe exactamente qué tendrá en cuenta el comité, pero la Academia Americana de Pediatría seguirá instando a aplicar una dosis al nacer, dijo el doctor Sean O´Leary, miembro de la organización.

"Seguiremos recomendándola porque salva vidas", afirmó.

Este es un vistazo a la enfermedad, la vacuna y el debate sobre el cambio en las recomendaciones.

La enfermedad hepática puede causar problemas de salud de por vida

La hepatitis B es una infección hepática grave que, en la mayoría de las personas, dura menos de seis meses. Pero para algunas personas, especialmente los bebés y niños, puede convertirse en un problema duradero que puede causar insuficiencia hepática, cáncer de hígado y cicatrización llamada cirrosis.

En los adultos, el virus se transmite a través del contacto sexual o al compartir agujas durante el uso de drogas inyectables.

Pero también se puede transmitir de una madre infectada a un bebé. Hasta el 90% de los bebés que contraen hepatitis B desarrollan infecciones crónicas, lo que significa que sus sistemas inmunológicos no eliminan completamente el virus.

Se estima que hasta 2,4 millones de personas en Estados Unidos padecen esa enfermedad, y hasta la mitad no son conscientes de que están infectadas, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

El doctor Baruch Blumberg, un científico federal, identificó el virus que provoca la infección en 1965. Ganó el Premio Nobel por el descubrimiento, que generó pruebas y vacunas. La primera vacuna contra la hepatitis B fue autorizada en Estados Unidos en 1981.

Las vacunas para recién nacidos han sido recomendadas durante años

Durante décadas, la guía de vacunación del país ha sido influenciada por un panel de expertos designado por el gobierno, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés). Sus recomendaciones generalmente han sido adoptadas como una guía nacional ampliamente seguida por los médicos.

En 1991, el comité recomendó una dosis inicial de la vacuna contra la hepatitis B al nacer. La guía se modificó ligeramente con el paso de los años y actualmente sugiere una dosis dentro de las 24 horas del nacimiento para todos los bebés médicamente estables que pesen al menos 2 kilogramos (4,4 libras), además de dosis de seguimiento que se deben administrar aproximadamente al mes y a los seis meses de edad.

¿Por qué una dosis justo al nacer? Las autoridades de salud solían depender de la detección de madres embarazadas para encontrar bebés que pudieran haber estado expuestos al virus. Pero muchos casos se pasaron por alto, dicen los expertos, porque algunas mujeres no fueron examinadas o los resultados de las pruebas fueron incorrectos. Además, el virus puede vivir en superficies durante más de siete días a temperatura ambiente, por lo que los niños no vacunados que viven con una persona con una infección crónica pueden contraerlo.

Las vacunaciones de hepatitis B para recién nacidos son ampliamente consideradas como una historia de éxito de salud pública. Durante unos 30 años, los casos infantiles cayeron de aproximadamente 18.000 por año a alrededor de 2.200.

Una colaboración de investigadores de salud pública, el Proyecto de Integridad de Vacunas, publicó esta semana su análisis de más de 400 estudios e informes que abarcan 40 años. El grupo concluyó que la dosis al nacer es segura y es una razón importante por la que las infecciones pediátricas de hepatitis B en Estados Unidos han disminuido.

El comité revisa la recomendación para recién nacidos

Kennedy, que era un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, despidió a los 17 miembros del ACIP a principios de este año y los reemplazó con un grupo en el que hay varias voces antivacunas.

El panel ha expresado preocupaciones sobre administrar una vacuna a un bebé tan temprano en la vida.

"¿Estamos pidiendo a nuestros bebés que resuelvan un problema de adultos?" preguntó la miembro del comité, la doctora Evelyn Griffin, en una reunión efectuada en septiembre.

Cuando se le preguntó por qué era necesario un cambio, el miembro del comité, el doctor Robert Malone, dijo: "La señal que está provocando esto no es de seguridad. Es de confianza... Es de padres que se sienten incómodos con este procedimiento médico realizado al nacer de manera bastante unilateral sin un consentimiento informado significativo".

El comité pospuso una votación en la reunión de septiembre, pero está programado que se ponga en práctica durante la reunión del jueves, según la agenda. Los funcionarios federales no han respondido preguntas sobre exactamente cuánto retraso se está proponiendo, ni han revelado qué investigaciones se utilizan como base para tal decisión.

¿Qué sucedería si las vacunas se retrasan?

No saber lo que contempla el comité hace difícil adivinar el posible impacto. Pero algunas personas lo han intentado.

Esta semana, investigadores de salud pública en colaboración con organizaciones de defensa centradas en la hepatitis publicaron un informe en el que se calcula que retrasar la dosis desde el nacimiento hasta los dos meses podría provocar al menos 1.400 infecciones de hepatitis B en niños y 480 fallecimientos. En el informe, que aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista médica, se calcula que el impacto sería mayor si la primera dosis se administrara incluso más tarde.

Pero un cambio del ACIP en la recomendación puede tener un impacto limitado, dijo O´Leary.

El poder más directo del comité proviene de lo que cubre el programa gubernamental Vacunas para Niños, que paga las inmunizaciones para menores no asegurados de familias de bajos ingresos. Las vacunas contra la hepatitis B a menudo se han incluido en la factura final del hospital por el parto. Por lo tanto, una nueva recomendación del ACIP probablemente no sería un obstáculo económico para que la práctica actual continúe en muchos hospitales, dijo.

Pero cualquier cambio puede confundir y asustar a los padres, agregó.

"Si asusta, se comparte" en las redes sociales, dijo O´Leary.

Varias organizaciones médicas y de salud pública, e incluso algunos funcionarios del gobierno estatal, han dicho, antes de la reunión, que cambiar la recomendación es una idea terrible. Entre ellos se encuentra una coalición recientemente formada de líderes gubernamentales de varios estados del noreste, que esta semana emitió un comunicado diciendo que seguirían instando a las familias a recibir una dosis al nacer dentro de las 24 horas del parto.

La senadora demócrata de Washington, Patty Murray, pidió esta semana al Congreso que obligue a Kennedy a comparecer en una audiencia y explicar las acciones del ACIP.

"Cancelar la recomendación de décadas de que los bebés nacidos en Estados Unidos sean vacunados contra la hepatitis B es una decisión cruel que permite que los bebés mueran", dijo Murray en un comunicado.