Histórico de repatriaciones: 109 mil mexicanos regresan desde EU

Histórico de repatriaciones: 109 mil mexicanos regresan desde EULa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revela cifras de repatriaciones desde EU con la presidencia de Donald Trump
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, van 109 mil personas mexicanas repatriadas.
En su conferencia mañanera de este jueves 25 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó que a México hayan entrado 1.6 millones de personas.
Expuso en el Salón Tesorería el histórico de personas repatriadas por administración, de 1989 al 24 de septiembre de 2025: "El mayor momento fue con Clinton; llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año".
"Hoy tenemos en todo el 2025, a partir del 20 de enero, 108 mil 813. Tiene que ver también con que están entrando muchísimo menos. Los encuentros en la frontera llegaron a ser en diciembre de 2023, 15 mil, y hoy son 300, 200, dependiendo del día y muchos no son mexicanos", comentó.
"Claro que pueden entrar con la demostración de que son mexicanos; pasaporte, principalmente tienen que entrar a nuestro país y puede no saberse a la hora de la entrada si llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos o no. Si no, requieren una carta de repatriación y la carta de repatriación está muy controlada por el Instituto Migración, por eso sabemos cuántos repatriados hay en el país", explicó.