Escasez de controladores aéreos provoca más retrasos en vuelos en EEUU mientras sigue el cierre

Los retrasos en los viajes se estaban acumulando en los aeropuertos de Estados Unidos el viernes a medida que el cierre del gobierno está por cumplir un mes, ejerciendo aún más presión sobre los controladores de tráfico aéreo que han estado trabajando sin recibir pago durante un mes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha estado advirtiendo que los viajeros comenzarán a ver más interrupciones en los vuelos cuanto más tiempo pasen los controladores sin recibir un cheque de pago.

Duffy comentó a los periodistas el jueves fuera de la Casa Blanca, después de una reunión a puerta cerrada con el vicepresidente JD Vance y líderes de la industria de la aviación para hablar sobre el impacto del cierre en los viajes en Estados Unidos: "Cada día habrá más desafíos".

¿Cuál es el impacto en los aeropuertos?

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó el viernes sobre escasez de personal que estaba causando retrasos en los vuelos en varios aeropuertos, incluidos Boston, Phoenix, San Francisco, Nashville, Houston, Dallas y el área de Washington, D.C. Los aeropuertos que sirven al área de la ciudad de Nueva York —el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto LaGuardia y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty— también estaban experimentando retrasos que promediaban alrededor de dos horas, según la FAA.

La escasez de personal puede ocurrir tanto en los centros de control regionales que gestionan múltiples aeropuertos como en las torres de control individuales de los aeropuertos, pero no siempre conducen a interrupciones en los vuelos. Según la firma de análisis de aviación Cirium, los datos de vuelos mostraron un fuerte rendimiento a tiempo en la mayoría de los principales aeropuertos del país durante octubre, a pesar de problemas de personal aislados que surgieron a lo largo del mes.

Sin embargo, Cirium indicó que los datos también mostraron una "desaceleración más amplia" el jueves en todo el sistema de aviación del país por primera vez desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, lo que sugiere que las interrupciones relacionadas con el personal pueden estar extendiéndose.

¿Qué dicen los datos sobre los retrasos?

Según Cirium, muchos de los principales aeropuertos de Estados Unidos el jueves vieron un rendimiento a tiempo por debajo del promedio, con menos vuelos saliendo dentro de los 15 minutos de sus horarios de salida programados. Los retrasos relacionados con el personal en el aeropuerto de Orlando el jueves, por ejemplo, promediaron casi cuatro horas y media durante algún tiempo. Los datos no distinguen entre las diferentes causas de los retrasos, como la escasez de personal o el mal tiempo.

El fin de semana pasado, una escasez de controladores también llevó a la FAA a emitir una breve parada en tierra en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, uno de los más concurridos del mundo. Los vuelos se mantuvieron en sus aeropuertos de origen durante aproximadamente dos horas el domingo hasta que la FAA levantó la parada en tierra.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA) dijo que la mayoría de los controladores continúan trabajando horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre. Eso deja poco tiempo para un trabajo adicional que ayude a cubrir facturas, pagos de hipoteca y otros gastos, a menos que los controladores se ausenten.

Duffy expresó que los controladores también están teniendo dificultades para llegar al trabajo porque no pueden permitirse llenar sus autos con gasolina. Los controladores no recibieron sus primeros cheques de pago completos el martes.

"Para los controladores de tráfico aéreo de esta nación, perder solo un cheque de pago puede ser una dificultad significativa, al igual que para todos los estadounidenses que trabajan. Pedirles que pasen sin un mes completo de pago o más simplemente no es sostenible", dijo Nick Daniels, presidente de la NATCA, el viernes en un comunicado.

¿Qué medidas se están tomando?

Algunos aeropuertos de Estados Unidos han intervenido para proporcionar donaciones de alimentos y otro tipo de apoyo para los empleados federales de aviación que trabajan sin pago, incluidos los controladores y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Antes del cierre, la FAA ya estaba lidiando con una escasez de larga data de alrededor de 3.000 controladores de tráfico aéreo.