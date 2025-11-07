Aerolíneas de EEUU han cancelado 1.000 vuelos debido al cierre del gobierno

Viajeros ansiosos en todo Estados Unidos sintieron un poco de alivio el viernes, ya que las aerolíneas cumplieron en gran parte con sus horarios programados mientras recortaban más de 1.000 vuelos debido al cierre del gobierno.

Sin embargo, aún había mucha inquietud, ya que se esperan más cancelaciones en los próximos días para cumplir con la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir el servicio en los aeropuertos más concurridos.

Aunque la orden de la FAA dejó a algunos pasajeros haciendo planes de respaldo y reservando autos de alquiler, las rutas eliminadas el viernes representaron solo una pequeña porción de los vuelos totales a nivel nacional.

Los pasajeros aún enfrentaron cancelaciones de última hora y largas filas para revisiones de seguridad en los 40 aeropuertos seleccionados, incluidos puertos aéreos de Atlanta, Dallas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte.

¿Qué medidas están tomando las aerolíneas?

Las aerolíneas esperan interrupciones limitadas este fin de semana y enfatizaron que no se prevé que los vuelos internacionales se vean afectados.

Pero si el cierre persiste mucho más tiempo, y más controladores se ausentan del trabajo después de no recibir su cheque de pago el martes por segunda ocasión consecutiva, el número de cancelaciones podría aumentar de la reducción inicial del 10% de los vuelos al 15% o 20%, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en Fox News el viernes.

Largas filas y, para algunos, largos viajes. Los que llegaron antes del amanecer del viernes al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston enfrentaron filas de seguridad que apenas se movían, lo que llevó a algunas personas a acostarse mientras esperaban.

La fila "recorría todas las diferentes partes del área regular", relató Cara Bergeron después de volar de Houston a Atlanta. "Nunca había visto algo así".

Otros no tuvieron tanta suerte. Karen Soika, de Greenwich, Connecticut, se enteró de que su vuelo desde Newark, Nueva Jersey, había sido reprogramado para una hora antes. Pero luego supo que su avión en realidad saldría del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, al menos a una hora de distancia.

Soika, cirujana de profesión, intentó sin éxito reservar un auto de alquiler para llegar a Utah para pasar el fin de semana antes de decidirse por una opción que parecía sacada de Hollywood.

"Iré a U-Haul (una empresa de alquiler de camiones de mudanzas) y atravesaré el país conduciendo un camión para regresar a Utah", dijo Soika, quien asesora en la realización de escenas médicas para una producción derivada de la serie de televisión "Yellowstone".

¿Cuáles son las cifras de cancelaciones?

Al menos 1.000 vuelos fueron cancelados en todo el país el viernes, el equivalente a cuatro veces el número de cancelaciones del jueves, según FlightAware, un sitio web que rastrea las alteraciones en los vuelos.

Los aeropuertos de Chicago, Atlanta, Denver y Dallas tuvieron la mayor cantidad de interrupciones, de acuerdo con FlightAware.

No todas las cancelaciones se debieron a la orden de la FAA, que se produjo en medio de una creciente presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que están trabajando sin paga durante el cierre del gobierno y se ausentan del trabajo a tasas mucho más altas.

United y American Airlines dijeron que pudieron acomodar a la mayoría de los viajeros en otros vuelos. El portavoz de United, Josh Freed, dijo que más de la mitad de los vuelos estaban programados para llegar a sus destinos en las siguientes cuatro horas de su plan original.

Las aerolíneas centraron sus recortes en rutas regionales más pequeñas a aeropuertos donde tienen varios vuelos al día, lo que ayudó a minimizar el número de pasajeros afectados.

American, por ejemplo, redujo los vuelos de Dallas al noroeste de Arkansas de 10 a 8 por día.

Delta Air Lines dijo que cancelaría unos 170 vuelos el viernes, mientras que American planeaba suprimir 220 al día hasta el lunes. Southwest Airlines canceló alrededor de 120 vuelos el viernes.

Algunos pasajeros buscaron alternativas. Hertz reportó un fuerte aumento en los alquileres de automóviles en viajes solo de ida.

La FAA indicó que las reducciones comenzarían en un 4% en los aeropuertos con mayor tráfico y se incrementarían hasta un 10% para el 14 de noviembre.

"No quiero quedarme varada en el aeropuerto durmiendo en un banco", dijo Michele Cuthbert, de Columbus, Ohio, sobre un próximo vuelo a Dallas. "Todos estamos pagando el precio por la política actual. Solo somos daño colateral".

Si el cierre continúa, podría haber otro efecto colateral antes de las fiestas de fin de año. Casi la mitad de toda la carga aérea de Estados Unidos se envía en las bodegas de los aviones de pasajeros, por lo que la interrupción podría aumentar los costos de envío de mercancías, dijo Patrick Penfield, profesor de prácticas de cadena de suministros en la Universidad de Syracuse.

"El transporte aéreo es parte de la columna vertebral de la infraestructura de la economía estadounidense", dijo Greg Raiff, director general de la consultora Elevate Aviation Group. "Este cierre va a impactar todo, desde aviones de carga hasta personas que asisten a reuniones de negocios y turistas".

¿Por qué ocurre esto?

La FAA explicó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin paga. Muchos trabajan semanas de seis días con horas extra obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

"No quiero ver la interrupción. No quiero ver los retrasos", dijo Duffy a periodistas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington.

Terminar el cierre del gobierno aliviaría la situación para los controladores, pero la FAA dijo que los recortes de vuelos permanecerán en vigor hasta que sus datos de seguridad mejoren.

El Aeropuerto Internacional de Denver está trabajando para llenar el vacío, creando una despensa de alimentos para sus empleados federales y pidió a la FAA esta semana permiso para usar los ingresos del aeropuerto para pagar los salarios de los controladores.

¿Qué pueden hacer las aerolíneas y los viajeros?

Las aerolíneas están en territorio desconocido, dijo Kerry Tan, profesor de la Universidad Loyola Maryland en Baltimore que ha estudiado la industria.

"La incertidumbre asociada con el cierre del gobierno hace que sea un desafío para las aerolíneas planificar racionalmente su respuesta y optimizar sus operaciones de vuelo", dijo Tan.

Las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero a los clientes cuyos vuelos sean cancelados, pero no a cubrir costos secundarios como alimentación y alojamiento, a menos que el retraso o la cancelación se deban a un factor que esté bajo el control de las empresas, según el Departamento de Transporte.

Christina Schlegel, que tiene reservado un vuelo a Florida el miércoles antes de un crucero por las Bahamas, dijo que su esposo sugirió que condujeran si su vuelo era cancelado, pero ella preferiría intentar un vuelo o un aeropuerto diferente.

Schlegel, asesora de viajes de Arlington, Virginia, ha dicho a sus clientes que no entren en pánico, que den seguimiento a sus vuelos y que lleguen temprano al aeropuerto.