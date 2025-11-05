Juez ordena mejoras en instalación de ICE en área de Chicago tras denuncias de condiciones inhumanas

Un juez federal en Chicago ordenó el miércoles a las autoridades mejorar las condiciones en una instalación de inmigración después de que un grupo de detenidos alegara que estaban siendo mantenidos en condiciones "inhumanas" y presentaran una demanda.

¿Qué ocurrió?

La orden para la instalación en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, estará en vigor durante 14 días. Requiere que los funcionarios proporcionen a los detenidos un colchón limpio y suficiente espacio para dormir, jabón, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos menstruales y medicamentos de receta.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades deben cumplir con la orden del juez federal y garantizar que se respeten los derechos de los detenidos. Esta situación ha generado un debate sobre las condiciones en las instalaciones de inmigración en el país.

¿Cuáles son las consecuencias?

La demanda presentada por los detenidos podría abrir la puerta a más acciones legales en otras instalaciones de inmigración, lo que podría llevar a una revisión más amplia de las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en Estados Unidos.