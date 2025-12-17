Trump anuncia bono de 1.776 dólares para tropas estadounidenses; afirma que la economía se fortalece

El presidente Donald Trump aseguró el miércoles en un discurso desde la Casa Blanca que se enviará un cheque de bonificación de 1.776 a todos los miembros de las fuerzas armadas del país para Navidad, indicando que los ingresos arancelarios financiaron los pagos al tiempo que intentaba tranquilizar a una población preocupada por la salud de la economía.

¿Qué declaró Trump sobre la economía y la inflación?

Trump dijo que 1,45 millones de miembros del servicio militar recibirán el "dividendo del combatiente antes de Navidad".

"Los cheques ya están en camino", afirmó.

Sin embargo, los bonos para los miembros de las fuerzas armadas llegan en un momento en que millones de estadounidenses muestran su preocupación ante los elevados costos de alimentación, vivienda, servicios públicos y regalos navideños, mientras la inflación sigue siendo elevada y el mercado laboral se ha desacelerado significativamente en los últimos meses.

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington a sus espaldas, Trump buscó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la elevada inflación.

"Hace once meses heredé un desastre y lo estoy arreglando", aseguró Trump.

Detalles sobre el cheque de bonificación para miembros del servicio

Sus comentarios se producen un momento crucial mientras intenta reconstruir una popularidad que ha ido en declive constante. Según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía ante el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaron un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones.

Trump y su partido enfrentan un referéndum sobre su liderazgo durante las elecciones de mitad de período del próximo año, las cuales decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición.

Trump presentó algunos gráficos argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente.

Impacto de la inflación en la economía estadounidense

Pero las cifras duras internalizadas por la población muestran un panorama más complicado de una economía que goza de cierta estabilidad pero que tiene pocas razones para inspirar mucha confianza pública.

El mercado bursátil está en alza, los precios de la gasolina han bajado y las empresas tecnológicas están haciendo grandes apuestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la inflación que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado.

El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual del 3%, frente al 2,3% de abril.

La presión sobre la asequibilidad también proviene de un mercado laboral más débil. Las contrataciones mensuales promedian apenas las 17.000 desde el "Día de la Liberación", cuando Trump anunció impuestos a las importaciones, medidas que suspendió y reajustó varios meses después.

La tasa de desempleo ha alcanzado un 4,6% frente a un 4% en enero.