Más de 130 arrestos en redada migratoria en Carolina del Norte

Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron a más de 130 personas durante una redada de fin de semana en la ciudad más grande de Carolina del Norte, informó el lunes un funcionario federal, al tiempo que el gobernador advirtió que la represión "fomenta el miedo".

El gobierno del presidente Donald Trump ha convertido a Charlotte, una ciudad demócrata de aproximadamente 950.000 habitantes, en el objetivo más reciente de su batida migratoria para, según el gobierno, combatir el crimen, a pesar de las objeciones enérgicas de las autoridades locales y la disminución de las tasas de delincuencia. Los residentes de la ciudad reportan encuentros con agentes de inmigración cerca de iglesias, complejos de apartamentos y tiendas.

"Hemos visto agentes enmascarados, fuertemente armados, con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin insignias, yendo contra ciudadanos estadounidenses con base en el color de su piel, ejerciendo una etiquetación racial y yendo por personas al azar en estacionamientos y en nuestras aceras", declaró el gobernador Josh Stein, un demócrata, en un comunicado en video el domingo por la noche. "Esto no nos está haciendo más seguros. Está fomentando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó en un comunicado que los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a "más de 130 extranjeros ilegales que han violado" las leyes de inmigración. La agencia señaló que los antecedentes de los arrestados incluían pertenencia a pandillas, asalto agravado, robo en tiendas y otros delitos, pero no especificó cuántos casos habían resultado en condenas, cuántos enfrentaban cargos u otros detalles.

El gobernador pide calma a la gente. Stein reconoció que es un momento estresante, pero pidió a la gente permanecer en calma. Si la gente ve algo incorrecto, deben grabarlo y reportarlo a las fuerzas del orden locales, añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha indicado que se enfoca en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las autoridades de inmigración, que son federales.

Sin embargo, la mayoría de las cárceles de condado en Carolina del Norte han acatado durante mucho tiempo con las "órdenes de detención", o solicitudes de funcionarios federales para retener a inmigrantes arrestados por un tiempo limitado para que los agentes puedan hacerse cargo de ellos. Pero algunas políticas comunes de no cooperación han existido en algunos lugares del estado, incluida Charlotte, donde la policía no ayuda con la aplicación de las leyes migratorias.

En el condado Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, la cárcel no acató las solicitudes de detención durante varios años, hasta que la ley estatal lo hizo obligatorio a partir del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional alegó que alrededor de 1.400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no habían sido ejercidas, poniendo al público en riesgo.

Los tribunales federales han respaldado repetidamente la legalidad de las leyes santuario.

¿Cómo afecta esto a la comunidad local?

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, dijo el lunes que estaba "profundamente preocupada" por los videos que ha visto de las redadas migratorias. Señaló que "los derechos y protecciones constitucionales de cada persona en Charlotte, independientemente de su estatus migratorio, deben ser respetados".

En un comunicado, Lyles dijo que aprecia la tranquilidad de los manifestantes, diciendo que su compromiso de expresar sus preocupaciones "mientras protegen la seguridad de nuestra comunidad refleja lo mejor de nuestra ciudad".

"A todos en Charlotte que se sienten ansiosos o temerosos: No están solos. Su ciudad está con ustedes", dijo.

Manolo Betancur, propietario de Manolo´s Bakery, una panadería latina que ha estado operando en Charlotte desde 1997, cerró su negocio temporalmente porque dijo que los agentes de inmigración estaban acechando a sus clientes.

El sábado, a pocas cuadras de su negocio, vio a agentes deteniendo a personas que caminaban por la calle.

"Los vi con mis propios ojos", dijo. "Y simplemente empujaron a la gente al suelo".

El sábado, observó varias veces a agentes uniformados en vehículos en el estacionamiento cerca de su negocio.

"Tengo miedo", sostuvo. "Nadie quiere ver a otro ser humano tratado de esa manera". Dijo que entregará personalmente los cheques de pago a sus empleados para que no tengan que salir de sus viviendas.

¿Qué similitudes hay con otras ciudades?

Los arrestos en Charlotte se asemejan a los de Chicago. Anteriormente, Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de la CBP en un esfuerzo similar en Chicago, documentó algunos de los más de 80 arrestos que dijo que los agentes habían realizado en publicaciones en redes sociales el domingo. Publicó fotos de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y que supuestamente tienen antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un supuesto historial de condenas por conducir ebrio.

La actividad ha generado miedo y preguntas, incluyendo a dónde están siendo llevados los detenidos, cuánto durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que han sido duramente criticadas en otros lugares como agresivas y racistas.

Sin embargo, algunos dieron la bienvenida al esfuerzo, incluido el presidente del Partido Republicano del condado Mecklenburg, Kyle Kirby, quien dijo en una publicación el sábado que el grupo "apoya el Estado de derecho — y la seguridad de cada habitante de Charlotte primero".

Las operaciones de Bovino en Chicago y Los Ángeles desencadenaron demandas sobre el uso de la fuerza, incluida el amplio uso de agentes químicos. Los líderes demócratas en ambas ciudades acusaron a los agentes de inflamar las tensiones comunitarias. Los agentes federales mataron a tiros a un hombre de los suburbios de Chicago durante una parada de tráfico.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios del gobierno de Trump han calificado sus tácticas como apropiadas dadas las crecientes amenazas a los agentes.