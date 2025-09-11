EEUU conmemora el 24º aniversario de los ataques del 11-S con emotivas ceremonias

Casi un cuarto de siglo ha pasado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero para muchos, las emociones de ese día siguen tan intensas como siempre.

El país conmemoró el jueves 24 años de los mortales ataques con ceremonias solemnes en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, marcadas por momentos de silencio, el repique de campanas y la lectura de los nombres de los casi 3.000 fallecidos.

"Incluso 24 años después, es desgarrador", expresó Jennifer Nilsen, quien llevaba una camiseta con la imagen de su esposo, Troy Nilsen, mientras asistía a la conmemoración en la zona cero en el bajo Manhattan. "Se siente igual cada año".

Michelle Pizzo, vistiendo una camiseta con la imagen de su difunto esposo, Jason DeFazio, comentó que esperaba que más personas pudieran tomarse un minuto para reflexionar sobre el día.

"Los más jóvenes no se dan cuenta de que hay que recordar", comentó.

Emma Williamson, de 20 años, de Massachusetts, se aseguró de viajar desde su universidad en la parte alta de la ciudad para estar cerca de la zona cero, donde dos piscinas conmemorativas rodeadas de cascadas y parapetos inscritos con los nombres de los muertos marcan los lugares donde una vez estuvieron las torres gemelas.

"No había nacido cuando sucedió, pero fue un día realmente importante en Estados Unidos", dijo. "Es como la última vez que todos estuvimos juntos, y eso importa".

Lectura de nombres y momentos de silencio

El aniversario del 11 de septiembre, a menudo promovido como un día de unidad nacional, llega en un momento de crecientes tensiones políticas.

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah un día antes provocó medidas de seguridad adicionales alrededor de la ceremonia en la zona cero, donde el director del FBI, Kash Patel, fue uno de los dignatarios presentes.

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha Vance, planeaban asistir, pero en su lugar visitarán a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City, según una persona al tanto de los planes de Vance, pero no autorizada para hablar públicamente sobre ellos.

Muchos en la multitud de la zona cero levantaron fotos de seres queridos perdidos mientras un momento de silencio marcaba la hora exacta en que el primer avión secuestrado impactó las icónicas torres gemelas del World Trade Center.

Los familiares luego leyeron en voz alta los nombres de las víctimas, con muchos ofreciendo breves recuerdos, buenos deseos e incluso actualizaciones sobre sus vidas a sus seres queridos perdidos.

Zoe Doyle, hija de Frank Joseph Doyle, dijo que su familia creó una organización sin fines de lucro en su honor que ha construido escuelas en Sudáfrica y alimenta y educa a miles de niños.

Manuel DaMota Jr. dijo que recuerda a su padre y tocayo, Manuel DaMota, no solo con dolor, sino con gratitud por el ejemplo que dio.

"En un mundo lleno de división y conflicto, hago mi mejor esfuerzo para honrar a mi padre eligiendo la conexión, la empatía y la esperanza", expresó.

Melissa Pullis, cuyo esposo Edward Pullis murió en las torres, dijo que este año es más difícil que otros porque dos de los tres hijos de la pareja ya se van a casar.

"No puedes llevar a tu princesa al altar", dijo entre lágrimas. "Te extrañamos todos los días. Siempre diremos tu nombre y siempre lucharemos por la justicia".

Ceremonias en Virginia y Pensilvania para las víctimas

En el Pentágono, en Virginia, los 184 miembros del servicio y civiles asesinados cuando los secuestradores dirigieron un avión hacia la sede del Ejército fueron honrados en una ceremonia a la que asistieron el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

En sus comentarios, el presidente recordó momentos de ese día, incluidos fragmentos de conversaciones de pasajeros que estaban a bordo de los aviones secuestrados.

"Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro sagrado voto de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001", dijo Trump durante la conmemoración, que tuvo lugar en un patio interno del edificio en lugar de su ubicación tradicional fuera de sus muros cerca del monumento al 11-S del edificio.

"El enemigo siempre fracasará", añadió. "Desafiamos el miedo, soportamos las llamas".

El presidente, quien asistirá a un juego de los Yankees de Nueva York en el Bronx el jueves por la noche, también anunció que Kirk recibiría póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, y dijo que el activista conservador era un "gigante de su generación" y un "campeón de la libertad".

Y en un campo rural cerca de Shanksville, Pensilvania, una ceremonia a la que asistió el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, honró a las víctimas del vuelo 93, el avión secuestrado que se estrelló después de que miembros de la tripulación y pasajeros intentaron tomar la cabina.

En otros lugares, las personas conmemoraron el aniversario con proyectos de servicio y obras de caridad como parte de un día nacional de servicio. Los voluntarios participaron en colectas de alimentos y ropa, limpiezas de parques y vecindarios, bancos de sangre y otros eventos comunitarios.

Persisten las repercusiones de los ataques

En total, los atentados de la red terrorista Al Qaeda mataron a 2.977 personas, incluidos muchos trabajadores financieros en el World Trade Center y bomberos y policías que se apresuraron a los edificios en llamas tratando de salvar vidas.

Los ataques repercutieron a nivel mundial y alteraron el curso de la política de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Condujo a la "Guerra Mundial contra el Terrorismo" y las invasiones lideradas por Estados Unidos en Afganistán e Irak y conflictos relacionados que mataron a cientos de miles de tropas y civiles.

Desde los ataques, el gobierno ha gastado miles de millones de dólares proporcionando atención médica y compensación a decenas de miles de personas que estuvieron expuestas al polvo tóxico que se esparció sobre Manhattan cuando las torres gemelas colapsaron.

Aunque los secuestradores murieron en los ataques, el gobierno de Estados Unidos ha batallado para concluir su prolongado caso legal contra el hombre acusado de planear el complot, Khalid Sheikh Mohammed. El exlíder de Al Qaeda fue arrestado en 2003, pero nunca ha sido enjuiciado.