Protestan contra el ICE en ceremonia religiosa en Minnesota

MINNEAPOLIS

Nekima Levy Armstrong levanta el puño tras hablar en una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en honor de Martin Luther King Jr., el lunes 19 de enero de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Angelina Katsanis)

Una mujer que encabezó una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración interrumpiendo una ceremonia en una iglesia de Minnesota ha sido arrestada, dijo el jueves la secretaria de Justicia Pam Bondi, mientras el vicepresidente JD Vance tiene previsto visitar el estado.

Bondi anunció el arresto de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X, días después de que varios manifestantes irrumpieran durante la ceremonia del domingo en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sirve como pastor.

¿Qué motivó la protesta contra el ICE en Minnesota?

El Departamento de Justicia abrió rápidamente una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpiera la ceremonia coreando "Fuera el ICE" y "Justicia para Renée Good", en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue abatida a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

"Escuchen fuerte y claro: NO TOLERAMOS ATAQUES EN LUGARES DE CULTO", escribió la fiscal general en X.

Levy Armstrong, abogada de derechos civiles y destacada activista local, había pedido la renuncia del pastor afiliado al ICE, diciendo que su doble rol plantea un "conflicto moral fundamental".

"No se puede liderar una congregación mientras se dirige una agencia cuyas acciones han costado vidas y han infundido miedo en nuestras comunidades", dijo el martes. "Cuando los funcionarios protegen a agentes armados, se niegan repetidamente a realizar investigaciones significativas sobre asesinatos como el de Renée Good, y señalan que pueden perseguir a manifestantes pacíficos y periodistas, eso no es justicia, es intimidación".

Acciones del Departamento de Justicia tras la interrupción

Líderes prominentes de la Convención Bautista del Sur han salido en defensa de la iglesia, argumentando que la compasión por las familias migrantes afectadas por la ofensiva no puede justificar la violación de un espacio sagrado durante el culto.

En Toledo, antes de su visita a Minnesota, Vance dijo que quienes se manifestaron en la iglesia asustaron a "niños pequeños".

"Esas personas serán enviadas a prisión en tanto tengamos el poder de hacerlo. Haremos todo lo posible para hacer cumplir la ley", afirmó.

La Ley FACE

Levy Armstrong, que desde hace mucho tiempo ha sido activista en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, ha ayudado a encabezar protestas locales tras los asesinatos de alto perfil de estadounidenses negros en los que ha participado la policía, como los de George Floyd, Philando Castile y Jamar Clark. Fue presidenta de la rama de Minneapolis de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

Hasta el momento, se ignora qué cargo o cargos enfrenta Levy Armstrong. Funcionarios del Departamento de Justicia han dicho en los últimos días que consideran la posibilidad de acusar a los manifestantes en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE).

La Ley FACE prohíbe obstruir físicamente o usar la amenaza de fuerza para intimidar o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva o participar en una ceremonia en una casa de culto.

El gobierno del presidente Donald Trump ha criticado a la administración de Joe Biden por usar la Ley FACE para procesar a personas por bloquear el acceso a clínicas de aborto y centros de salud reproductiva, calificando los casos como un ejemplo de la "conversión en arma" de la aplicación de la ley.

Reacciones de líderes religiosos ante la protesta

La rápida investigación del Departamento de Justicia sobre la irrupción en la iglesia contrasta con su decisión de no abrir una investigación de derechos civiles sobre el asesinato de Good por un agente del ICE. El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, dijo la semana pasada que "no hay base" en este momento para una investigación de derechos civiles sobre su muerte.

Funcionarios del gobierno señalaron que el agente actuó en defensa propia y que la conductora del Honda participaba en "un acto de terrorismo doméstico" cuando avanzó hacia él. Pero la decisión de no hacer que la División de Derechos Civiles del departamento investigue marcó una notable desviación con respecto a administraciones pasadas, que han actuado rápidamente para investigar tiroteos de civiles por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación por separado sobre si los funcionarios de Minnesota impidieron u obstruyeron la aplicación de la ley de inmigración federal a través de sus declaraciones públicas. Esta semana, la fiscalía envió citaciones a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, según una persona familiarizada con el asunto.