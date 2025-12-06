Trump entrega medallas a homenajeados del Kennedy Center en ceremonia en la Oficina Oval

El presidente Donald Trump entregó el sábado medallas a los homenajeados del Kennedy Center 2025 durante una ceremonia en la Oficina Oval, elogiando al grupo de artistas en cuya elección estuvo profundamente involucrado como 'quizás la generación más lograda y renombrada' jamás reunida.

Los galardonados de este año son el actor Sylvester Stallone, los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, la banda de rock Kiss y el actor y cantante Michael Crawford.

Trump dijo que se trató de un grupo de 'personas increíbles' que representan 'lo mejor de las artes y la cultura estadounidense' y que, 'conozco a la mayoría de ellos y he sido fan de todos ellos'.

'Este es un grupo de íconos cuyo trabajo y logros han inspirado, elevado y unificado a millones y millones de estadounidenses', dijo Trump, vestido de esmoquin. 'Esta es quizás la generación más lograda y renombrada de homenajeados del Kennedy Center jamás reunida'.

¿Quiénes son los homenajeados del Kennedy Center 2025?

Trump ignoró el Centro Kennedy y su prestigioso programa de premios durante su primer mandato. Sin embargo, el republicano ha implementado una serie de cambios desde su regreso al cargo en enero, entre los que destaca la destitución de su junta directiva y su reemplazo por simpatizantes republicanos que lo eligieron como presidente.

Trump también ha criticado la programación y la apariencia del centro, y ha prometido reformarlas por completo.

El presidente colocó alrededor del cuello de cada homenajeado una nueva medalla que fue diseñada, creada y donada por la joyería Tiffany & Co., según el Kennedy Center y Trump.

Es un disco de oro grabado en un lado con la imagen del Kennedy Center y colores del arco iris. El nombre del homenajeado aparece en el reverso con la fecha de la ceremonia. El medallón cuelga de una cinta azul marino y reemplaza una gran cinta arco iris decorada con tres placas de oro que descansaba sobre los hombros y el pecho del homenajeado y que se había utilizado desde el primer programa de honores en 1978.

Detalles sobre la ceremonia de entrega de medallas

Trump honra a los homenajeados. Strait, con un sombrero de vaquero, fue el primero en recibir su medalla. Cuando el cantante de country comenzó a quitarse el sombrero, Trump dijo: 'Si quieres dejártelo puesto, puedes hacerlo. Creo que podemos lograrlo'. Pero Strait se lo quitó.

El presidente dijo que Crawford era una 'gran estrella de Broadway' por su papel principal en 'Phantom of the Opera'. De Gaynor, dijo, 'tenemos a la reina del género disco, y lo fue de hecho, y nadie lo hizo como Gloria Gaynor'.

Trump fue efusivo sobre su amigo Stallone, llamándolo una persona 'maravillosa', 'espectacular', 'una de las verdaderas grandes estrellas de cine' y 'una de las grandes leyendas'.

Kiss es una 'increíble banda de rock', resaltó.

Canciones de los homenajeados Gaynor y Kiss sonaron en el Jardín de Rosas justo afuera de la Oficina Oval cuando los miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca esperaban cerca para que Trump comenzara la ceremonia.

El presidente declaró en agosto que había participado 'en un 98% aproximadamente' en la elección de los homenajeados de 2025 al anunciarlos personalmente en el Centro Kennedy, la primera lista elegida bajo su liderazgo. Tradicionalmente, los homenajeados se anunciaban mediante un comunicado de prensa.

No quedó claro cómo se eligieron. Antes de Trump, la elección recaía en una comisión de selección bipartidista.

Impacto de los cambios en el Kennedy Center bajo Trump

'Ellos están entre los más grandes artistas, actores e intérpretes de su generación. Los más grandes que hemos visto', subrayó Trump. 'Difícilmente podemos imaginar el fenómeno de la música country sin su rey del country, o el disco americano sin su primera dama, o Broadway sin su fantasma —y ese fue un fantasma, déjenme decirles— o el rock and roll sin su banda más popular del mundo, y eso es lo que son, o Hollywood sin uno de sus más grandes visionarios'.

'Cada uno de ustedes ha dejado una marca indeleble en la vida estadounidense y juntos han definido géneros enteros y establecido nuevos estándares para las artes escénicas', añadió Trump.

Trump también asistió a una cena anual del Departamento de Estado para los homenajeados el sábado. En años anteriores, los homenajeados recibían sus medallas allí, pero Trump trasladó esa ceremonia a la Casa Blanca.

Trump dijo durante comentarios previos a la cena que los homenajeados son más que celebridades.

'Me da un tremendo placer felicitarlos una vez más y decir gracias por su increíble carrera', dijo. 'Gracias por honrarnos con esta sabiduría y simplemente el genio que tienen'.

Trump será anfitrión de ceremonia de homenajeados del Kennedy Center. Por su parte, el glamuroso programa de los homenajeados del Kennedy Center y su serie de discursos de tributo y actuaciones para cada homenajeado se grabará el domingo en el centro de artes escénicas para ser transmitido más tarde en diciembre por CBS y Paramount+. Trump asistirá al programa por primera vez como presidente, acompañado por su esposa, la primera dama Melania Trump.

El presidente dijo en agosto que había aceptado presentar el espectáculo. Durante la cena del sábado, dijo que lo hacía 'a petición de cierta cadena de televisión'. Trump predijo que la transmisión obtendrá sus índices de audiencia más altos de la historia como resultado. Ningún presidente ha sido el anfitrión.

En la Casa Blanca, Trump dijo que esperaba con ansias la celebración del domingo.

'Va a ser algo que creo, y voy a hacer una predicción: Este será el programa con mayor audiencia que hayan hecho y han tenido algunas audiencias bastante buenas, pero no hay nada como lo que va a suceder mañana por la noche', sostuvo Trump.

El presidente también lanzó una crítica al presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido brevemente a principios de este año por ABC tras críticas a sus comentarios relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre.

Kimmel y Trump son críticos acérrimos el uno del otro, con el presidente ridiculizando regularmente el talento de Kimmel como presentador. Kimmel ha presentado los Premios Primetime Emmy y los Premios de la Academia en múltiples ocasiones.

Trump dijo que debería poder superar a Kimmel.

'He visto a algunas de las personas que presentan. Jimmy Kimmel fue horrible', dijo Trump. 'Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en términos de talento, entonces no creo que deba ser presidente'.