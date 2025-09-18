Funcionarios electos y decenas de manifestantes arrestados en cárcel para migrantes de Manhattan

Más de una docena de funcionarios electos fueron arrestados el jueves mientras protestaban por las condiciones en un centro de detención de inmigrantes en la ciudad de Nueva York, donde esta semana un juez federal extendió una orden judicial que exige al gobierno mejorar el trato a los detenidos.

Once funcionarios fueron arrestados mientras intentaban inspeccionar las salas de detención en el 10mo piso del edificio gubernamental de Federal Plaza 26 en Manhattan, según una coalición de políticos, activistas y líderes religiosos involucrados en la protesta.

Los funcionarios, incluidos el contralor de la ciudad Brad Lander y miembros de la legislatura estatal, buscaban asegurarse de que se esté cumpliendo una orden judicial preliminar emitida el miércoles que requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos elimine las condiciones insalubres y el hacinamiento.

Lander fue arrestado previamente en el edificio después de que uniera los brazos con una persona que las autoridades intentaban detener. Fue liberado horas después.