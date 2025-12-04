Gobierno de Trump lanza su propio "Wrapped"

Cada año la plataforma de streaming de música, podcasts y videos, Spotify, lanza su wrapped, en el que hacen una recopilación del uso de la app para todos sus usuarios.

Spotify Wrapped es un resumen anual que hace la app de música para que cada persona conozca sus estadísticas de escucha anuales, incluyendo sus canciones, artistas y géneros favoritos, así como los minutos totales que pasaron escuchando música y podcasts.

¿Qué medios fueron señalados por la Casa Blanca?

La Casa Blanca se quiso sumar al trend y a través de redes sociales compartió su propio wrapped pero sobre los "principales medios de comunicación responsables en difundir noticias falsas".

En un breve video de 32 segundos -el cual tiene exactamente la misma estética y elementos que Spotify usó este año para recuento- en lugar de hablar sobre géneros musicales o artistas internacionales, el gobierno de Trump habló sobre quienes fueron los medios que más difundieron noticias falsas, aquellos con más quejas, así como los que tuvieron más opiniones impopulares.

En el top que hizo la Casa Blanca se encuentran:

· The Washington Post: Por publicar una mentira sin fundamento para socavar las operaciones antiterroristas del DOW

· Reuters: Informó falsamente que DOGE se había disuelto. Todavía está ahorrando a los contribuyentes cientos de millones de dólares

· MSNBC: Demonizó a la Guardia Nacional después de que dos elementos fueran heridos de bala, matando a uno

· The New York Times: Reclamó que Donald Trump es incapaz de realizar de forma eficaz sus deberes en la presidencia, basándose en evidencia incompleta

· The Associated Press: Omitió contexto viral para alentar propaganda Anti-Trump

Finalizó su video haciendo un símil con "Top de Artistas" de Spotify Wrapped y "Principales reporteros infractores", donde ubicó a Alex Horton y Ellen Nakashima, ambos del Washington Post.

Acciones de la Casa Blanca contra noticias falsas

El pasado 30 de noviembre, la Casa Blanca estrenó una nueva sección en su sitio web dedicada al "Medio infractor de la semana", con la intención de señalar a los medios que difundan notas que la administración de Donald Trump considere sesgadas o falseadas contra el presidente o su gobierno.

El sitio pretende ser un "registro de las historias falsas y engañosas de los medios de comunicación señaladas por la Casa Blanca", dijo el gobierno en un comunicado.

La nueva página se presenta con el encabezado "Engañoso. Sesgado. Expuesto", seguido de una lista de medios y periodistas con enlaces a historias que, según el gobierno, incluyen omisiones de contexto, mentiras, caracterizaciones erróneas, sesgo o mala praxis.