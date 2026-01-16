Casos de sarampión superan los 550 en Carolina del Sur

Los casos reportados de sarampión en Carolina del Sur aumentaron casi un 30 % en los últimos días, dijeron el viernes funcionarios de salud del estado.

El departamento de salud de Carolina del Sur reportó 124 nuevos casos desde el martes, elevando el total del estado a 558, en una ola de infecciones centrada en un brote en el condado de Spartanburg.

¿Qué está causando el aumento de casos de sarampión?

Desde las fiestas de fin de año, el brote de sarampión en Carolina del Sur se ha convertido en el peor en Estados Unidos. También se han reportado casos de sarampión este año en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Utah y Virginia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El año pasado fue el peor para la propagación del sarampión en la nación desde 1991, según los CDC. Estados Unidos confirmó 2.144 casos en 44 estados. Tres personas murieron, todas ellas no vacunadas.

Detalles sobre el brote de sarampión en Spartanburg

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible con vacunas y se ha considerado eliminado de Estados Unidos desde el año 2000, aunque el país está en riesgo de perder ese logro.

Acciones de salud pública ante el brote de sarampión

Las autoridades de salud están instando a la población a vacunarse y a seguir las recomendaciones para prevenir la propagación de esta enfermedad. La situación actual resalta la importancia de mantener altos niveles de inmunización para proteger a la comunidad.