Aerolíneas de EEUU aceleran las cancelaciones de vuelos debido a cierre del gobierno

Las aerolíneas estadounidenses comenzaron a cancelar cientos de vuelos el jueves debido a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir el tráfico en los aeropuertos más concurridos del país a partir del viernes por el cierre del gobierno.

Casi 500 vuelos programados para el viernes ya fueron cancelados a nivel nacional, y el número de cancelaciones aumentó durante la tarde del jueves, según FlightAware, un sitio web que rastrea los vuelos.

La FAA ha ordenado a las aerolíneas que implementen una reducción del 10% en sus vuelos programados en 40 de los aeropuertos más concurridos en más de una veintena de estados. Las interrupciones también afectarán el servicio en muchos aeropuertos más pequeños, y el jueves algunos viajeros comenzaron a cambiar o cancelar sus itinerarios de manera preventiva.

Los viajeros con planes para el fin de semana y más allá esperaban nerviosos para ver si sus vuelos despegarían según lo programado.

¿Cuáles aeropuertos están afectados?

Los aeropuertos afectados incluyen los más concurridos de Estados Unidos, como Atlanta, Denver, Dallas, Orlando, Miami y San Francisco. En algunas de las ciudades más grandes, como Nueva York, Houston y Chicago, varios aeropuertos se verán afectados.

Los recortes se implementarán gradualmente. Las aerolíneas implementarán gradualmente los recortes ordenados por la FAA, comenzando con la eliminación del 4% de los vuelos en los 40 aeropuertos el viernes, y aumentando hasta el 10%, según tres personas familiarizadas con lo que dijo la agencia pero que no estaban autorizadas a discutirlo públicamente.

United Airlines recortará el 4% de sus vuelos durante el fin de semana según la instrucción de la FAA, dijo el portavoz de la compañía Josh Freed.

La FAA aún no había publicado una orden oficial hasta la tarde del jueves y no respondió de momento a preguntas sobre los detalles de la implementación.

¿Qué impacto tendrá en los viajeros?

Algunas aerolíneas planean centrarse en reducir rutas hacia y desde ciudades pequeñas y medianas. "Esto va a tener un impacto notable en todo el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos", dijo el analista de la industria Henry Harteveldt.

Los recortes de vuelos que llegan apenas unas semanas antes de la ajetreada temporada de fin de año ya están haciendo que los viajeros cambien sus planes o busquen otras opciones.

Fallon Carter canceló su vuelo del viernes de Nueva York a Tampa, Florida, donde planeaba pasar el fin de semana en la playa. Estaba preocupada por regresar a Long Island para la boda de su mejor amiga, donde será dama de honor. "No sé si podré volver a casa una vez que llegue allá", dijo Carter.

La FAA está imponiendo las reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo que están trabajando sin paga desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, y que se han ausentado del trabajo con mayor frecuencia.

La mayoría hace horas extras obligatorias seis días a la semana, lo que les deja poco tiempo para tomar un segundo empleo que les ayude a pagar las facturas, a menos que se ausenten.

La FAA ya estaba retrasando vuelos porque faltan controladores en los aeropuertos o sus otras instalaciones.

¿Cómo están respondiendo las aerolíneas?

Las aerolíneas dijeron que intentarían minimizar el impacto en los clientes, algunos de los cuales sufrirán alteraciones en sus planes de viaje de fin de semana. United, Delta Air Lines y American Airlines dijeron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros que opten por no volar, incluso si compraron boletos que normalmente no son reembolsables.

El director de Frontier Airlines recomendó que los viajeros compren boletos de respaldo con otra aerolínea para no quedarse varados.

Los recortes también podrían interrumpir las entregas de paquetes porque dos aeropuertos con importantes centros de distribución están en la lista: FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, el sitio del accidente mortal de un avión de carga esta semana.

Los recortes podrían afectar hasta 1.800 vuelos, o más de 268.000 pasajeros, por día, según una estimación de la firma de análisis de aviación Cirium.

Las aerolíneas suelen cancelar de miles de vuelos con poca antelación durante condiciones meteorológicas adversas, pero la diferencia ahora es que estos recortes durante el cierre del gobierno durarán indefinidamente hasta que mejoren los datos de seguridad.

El cierre está poniendo una tensión innecesaria en el sistema y dañando la confianza en la experiencia de viaje aéreo en Estados Unidos, comentó en un comunicado Geoff Freeman, presidente y CEO de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Kelly Matthews, quien vive en Flat Rock, Michigan, y vuela frecuentemente por trabajo, dijo que ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes y entiende por qué los empleados federales de los aeropuertos han dejado de presentarse. "No puedes esperar que la gente vaya a trabajar cuando no están recibiendo un cheque de pago por más de un mes", dijo. "No es que no quieran hacer el trabajo, pero no puedes pagar la gasolina, la guardería y todo lo demás".

¿Cuál es la situación del personal de control aéreo?

El pasado fin de semana tuvo algunos de los peores problemas de personal desde el inicio del cierre. Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo reportaron posibles limitaciones de personal, según un análisis de la AP a los planes de operaciones compartidos a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea menor a la real, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre.