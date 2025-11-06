Aerolíneas de EEUU aceleran las cancelaciones de vuelos debido al cierre del gobierno

Las aerolíneas estadounidenses comenzaron a cancelar cientos de vuelos el jueves debido a la orden de la Administración Federal de Aviación de reducir el tráfico en los aeropuertos más concurridos del país a partir del viernes por el cierre del gobierno.

Más de 760 vuelos programados para ese día ya fueron cancelados de los horarios de las líneas aéreas, según FlightAware, un sitio web que rastrea los vuelos. La cifra es cuatro veces mayor al total diario del jueves, y probablemente seguirá incrementándose.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de una veintena de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, según una lista distribuida a las aerolíneas. En algunas zonas metropolitanas, entre ellas Nueva York, Houston, Chicago y Washington, varios aeropuertos se verán afectados.

La FAA indicó en su orden oficial publicada el jueves por la noche que las reducciones comenzarán con un 4% el viernes y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Estarán en vigor entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, hora local, y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

La decisión de reducir el servicio en los mercados de "alto volumen" es para mantener la seguridad de los viajeros, ya que los controladores de tráfico aéreo han mostrado indicios de desgaste durante el cierre. La medida se toma en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre los demócratas en el Congreso para poner fin a dicho cierre.

"Con continuos retrasos y escasez impredecible de personal, que están generando fatiga, el riesgo está aumentando aún más, y a la FAA le preocupa la capacidad del sistema para mantener el volumen actual de operaciones", dice la orden.

Apenas unas horas antes de que las reducciones entraran en vigor, las aerolíneas se apresuraban a decidir dónde implementar los recortes. American Airlines informó que redujo en un 4% sus itinerarios en los aeropuertos mencionados a partir del viernes y hasta el lunes, lo que representa aproximadamente 220 cancelaciones diarias, y desde allí aumentaría hasta alcanzar el objetivo del 10%. La línea aérea indicó que su itinerario internacional se mantendría sin cambios.

Los viajeros con planes para el fin de semana y fechas posteriores aguardaban nerviosos para ver si sus vuelos despegarán según lo programado. Algunos viajeros comenzaron a cambiar o cancelar sus itinerarios de manera preventiva.

¿Qué impacto tendrán los recortes en las aerolíneas más pequeñas?

Las restricciones también se aplican a un subconjunto de aerolíneas más pequeñas que operan vuelos chárter programados. Los vuelos internacionales no tienen que ser reducidos, según la FAA.

Algunas aerolíneas planean enfocarse en reducir rutas hacia y desde ciudades pequeñas y medianas.

"Esto va a tener un impacto notable en todo el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos", señaló Henry Harteveldt, analista del sector.

Los recortes de vuelos —efectuados apenas unas semanas antes de la ajetreada temporada navideña— ya están influyendo en que los viajeros cambien sus planes o examinen otras opciones.

Fallon Carter canceló su vuelo del viernes desde Nueva York a Tampa, Florida, donde planeaba pasar el fin de semana en la playa. Estaba preocupada por poder regresar a Long Island para la boda de su mejor amiga, en la que será dama de honor.

"No sé si podré llegar. ¿Estaré en casa?", expresó.

La FAA está imponiendo las reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin goce de sueldo desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, ante lo cual han faltado a trabajar con mayor frecuencia. La mayoría hace horas extras obligatorias seis días a la semana, lo que les deja poco tiempo para aceptar un segundo empleo que les ayude a pagar las facturas, a menos que no acudan a laborar.

En las últimas semanas, la FAA ha retrasado vuelos cuando faltan controladores en los aeropuertos.

¿Cómo están respondiendo las aerolíneas a la situación?

Las aerolíneas reorganizan sus horarios. Las líneas aéreas indicaron que intentarían reducir al mínimo el impacto sobre los clientes, algunos de los cuales sufrirán alteraciones en sus planes de viaje de fin de semana, y se les avisará con poca antelación.

United, Delta Air Lines y American Airlines señalaron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros que decidan no volar, incluso si compraron boletos que normalmente no son reembolsables.

El director de Frontier Airlines recomendó que los viajeros adquieran boletos de respaldo con otra aerolínea para no quedarse varados.

Los recortes también podrían interrumpir las entregas de paquetes, debido a que en la lista aparecen dos aeropuertos con importantes centros de distribución: FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, donde esta semana se desplomó un avión de carga.

Los recortes podrían afectar hasta 1,800 vuelos —o a más de 268,000 pasajeros— por día, según una estimación de Cirium.

Las aerolíneas están acostumbradas a cancelar miles de vuelos con poca antelación por condiciones meteorológicas adversas, pero la diferencia ahora es que estos recortes durante el cierre del gobierno serán por tiempo indefinido, hasta que mejoren los datos de seguridad.

¿Cuál es el contexto del cierre del gobierno?

El cierre ya está presionando al sistema de vuelos. El cierre está poniendo una tensión innecesaria sobre el sistema y dañando la confianza en la experiencia de viaje aéreo en Estados Unidos, comentó en un comunicado Geoff Freeman, presidente y director general de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Kelly Matthews, quien vive en Flat Rock, Michigan, y vuela todas las semanas, indicó que ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes, y entiende por qué los empleados federales de los aeropuertos han dejado de presentarse a laborar.

"No puedes esperar que la gente vaya a trabajar cuando no han recibido un cheque de pago durante más de un mes", apuntó. "No es que no quieran hacer el trabajo, pero no les alcanza para pagar la gasolina, la guardería y todo lo demás".

Se agudiza la falta de controladores. El pasado fin de semana ocurrieron algunos de los problemas de personal más agudos desde que comenzó el cierre.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo reportaron posibles limitaciones de personal, según un análisis de la AP de los planes de operaciones compartidos a través del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea menor a la real, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre gubernamental.