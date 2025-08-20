Alerta en Walmart por Contaminación Radioactiva en Camarones Congelados

Walmart ha retirado camarones crudos congelados de sus tiendas en 13 estados de Estados Unidos después de que las autoridades federales de salud informaron de una posible contaminación radioactiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) le solicitó a Walmart que retirara de las tiendas tres lotes de camarones congelados de la marca Great Value después de que las autoridades federales detectaron la presencia de Cesio-137, un isótopo radioactivo, en contenedores de envío y en una muestra de camarones empanizados importados de Indonesia.

Los productos podrían representar una "potencial preocupación para la salud" para las personas expuestas a bajos niveles de Cesio-137 durante cierto tiempo, señalaron los funcionarios de la FDA.

"Si recientemente ha comprado camarones crudos congelados en Walmart que coinciden con esta descripción, deséchelos", dijeron los funcionarios de la FDA en un comunicado.

El riesgo es "bastante bajo", expresó Donald Schaffner, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Rutgers, al referirse a los camarones expuestos.

El Cesio-137 es un subproducto de reacciones nucleares, incluidas bombas nucleares, pruebas, operaciones de reactores y accidentes. Está ampliamente distribuido en todo el mundo, y se pueden encontrar pequeñas trazas en el medio ambiente, incluidos el suelo, alimentos y el aire.

El nivel detectado en los camarones empanizados congelados fue mucho más bajo que los niveles de intervención de la FDA. Sin embargo, la agencia dijo que evitar productos posiblemente contaminados podría reducir la exposición a radiación de bajo nivel que podría causar problemas de salud con el paso del tiempo.

La FDA ya investiga los informes de contaminación por Cesio-137 en contenedores y productos procesados por P.T. Bahari Makmur Sejati, una compañía que opera bajo el nombre de BMS Foods de Indonesia. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) alertaron a la FDA sobre el hallazgo de Cesio-137 en contenedores enviados a puertos en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia.

Funcionarios de la FDA recolectaron varias muestras y detectaron contaminación en una muestra de camarones empanizados congelados. Se negó el ingreso de contenedores y productos a los puertos de Estados Unidos.

Sin embargo, la FDA se enteró posteriormente que, después de la primera detección, Walmart había recibido productos importados potencialmente contaminados.

Walmart retiró inmediatamente los productos, informó un portavoz de la compañía. Entre los productos se incluyen camarones crudos congelados de la marca Great Value con códigos de lote 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, todos con fechas de caducidad del 15 de marzo de 2027. Los camarones se vendieron en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental. Los consumidores deben desechar los productos o devolverlos a cualquier tienda Walmart para obtener un reembolso.