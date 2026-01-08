Spotify responde a Café Tacvba tras críticas de Rubén Albarrán

Luego de que Rubén Albarrán diera a conocer las peticiones que ha realizado Café Tacvba a Warner Music y Universal Music para bajar su música de Spotify, la compañía de streaming responde a los señalamientos de la banda.

¿Qué declaró Rubén Albarrán sobre Spotify?

En el video del vocalista de la agrupación, él explica que entre los motivos de su decisión se encuentran el apoyo de la plataforma a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), el uso de IA y las inversiones en empresas de armamento involucradas en la guerra de Rusia y Ucrania. "Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado", dice Albarrán. Asimismo, Rubén aseguró que ni él ni sus compañeros de Café Tacvba están de acuerdo en que el dinero generado por sus regalías sea utilizado para financiar guerras ni acciones reprobables.

Detalles de la respuesta de Spotify a Café Tacvba

Ahora es Spotify quien responde a los rockeros mexicanos con un mensaje en el que pese a reconocer el legado musical de la banda y el derecho de sus integrantes a expresar sus opiniones, aseguran que lo dicho por el vocalista no es verdad. "Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas", explican. Sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la plataforma, Spotify señala que sus políticas respecto a la IA se enfocan en proteger a los artistas humanos.

Impacto de las declaraciones de Café Tacvba en la industria musical

Como punto final, la compañía aborda lo dicho por Rubén Albarrán sobre las regalías: afirman dar el 70% de las mismas a los titulares de los derechos de las canciones, catalogándose como la plataforma que más paga a sus artistas; la plataforma ofrece a Café Tacvba seguir siendo aliados comerciales para llevar su música al mundo. "Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días", se lee.