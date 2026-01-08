Hombre de Wisconsin se declara culpable de homicidio y planea asesinato

MADISON, Wisconsin

Un hombre de Wisconsin acusado de matar a sus padres y robar su dinero para financiar un plan para asesinar al presidente Donald Trump se declaró culpable de dos cargos de homicidio en un acuerdo con los fiscales el jueves, asegurándose dos cadenas perpetuas.

Nikita Casap, de 18 años, se declaró culpable de dos cargos de homicidio intencional en primer grado en el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha en relación con las muertes de su padrastro, Donald Mayer, y su madre, Tatiana Casap, el año pasado. A cambio, los fiscales retiraron otros siete cargos, incluidos dos por ocultar un cadáver y robo.

Cada cargo de homicidio conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua. El juez Ralph Ramirez podría optar por hacer que Casap sea elegible para libertad condicional después de cumplir 20 años por cada cargo cuando sea sentenciado el 5 de marzo.

¿Qué motivó el homicidio de los padres de Nikita Casap?

Casap temblaba en su asiento en la mesa de la defensa mientras Ramirez le preguntaba si entendía las implicaciones de sus declaraciones y si disparó a su madre y a Mayer. Respondió "Sí, su señoría" a todo.

El abogado de Casap, el defensor público Joseph Rifelj, solo habló para confirmar los términos del acuerdo de culpabilidad con Ramirez y para decir que había tenido tiempo suficiente para hablar con Casap al respecto. Rifelj abandonó la audiencia sin hablar con los periodistas.

La fiscal de distrito Lesli Boese dijo a los periodistas fuera del tribunal que su objetivo era obligar a Casap a aceptar la responsabilidad por las muertes de sus padres y que dos cadenas perpetuas obligatorias equivalen a un castigo suficiente.

Agregó que presionará a Ramirez para que niegue a Casap cualquier posibilidad de libertad condicional. Dijo que Casap es un "peligro para la comunidad" y que no quería correr el riesgo de que pudiera ser rehabilitado.

Detalles del acuerdo de culpabilidad de Nikita Casap

Según una denuncia penal, los investigadores creen que Casap disparó a su padrastro y a su madre en su casa en el pueblo de Waukesha el 11 de febrero o alrededor de esa fecha.

Vivió con los cuerpos en descomposición durante semanas antes de huir por todo el país en el SUV de su padrastro con 14.000 dólares en efectivo, joyas, pasaportes, el arma de su padrastro y el perro de la familia, según la denuncia. Finalmente fue arrestado durante una parada de tráfico en Kansas el 28 de febrero.

Las autoridades federales han acusado a Casap de planear los asesinatos de sus padres, comprar un dron y explosivos y compartir sus planes con otros, incluido un hablante de ruso. Dijeron en una orden de registro federal que escribió un manifiesto pidiendo el asesinato de Trump y estaba en contacto con otros sobre su plan para matar a Trump y derrocar al gobierno de Estados Unidos.

"La muerte de sus padres parecía ser un esfuerzo para obtener los medios financieros y la autonomía necesarios para llevar a cabo su plan", dice esa orden.

Impacto del caso en la comunidad de Wisconsin

Los detectives encontraron varios mensajes en el teléfono celular de Casap de enero de 2025 en los que Casap pregunta cuánto tiempo tendrá que esconderse antes de ser trasladado a Ucrania. Un individuo desconocido respondió en ruso, según la denuncia, pero el documento no dice qué le dijo esa persona a Casap. En otro mensaje, Casap pregunta: "Entonces, mientras esté en Ucrania, ¿podré llevar una vida normal? ¿Incluso si se descubre que lo hice?".