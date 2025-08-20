Muere otra persona por un brote de legionelosis

NUEVA YORK, NY

Autoridades de salud descubrieron otra muerte vinculada con un brote de legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, en la ciudad de Nueva York, informaron las autoridades sanitarias.

El brote, detectado en Central Harlem, ha afectado a decenas de personas desde su inicio, a finales de julio, y la muerte más reciente se anunció el lunes por la noche. Las autoridades concluyeron que el fallecimiento de una persona aquejada por la enfermedad y que murió antes de mediados de agosto, está asociada con el grupo, lo que eleva a cinco el número de decesos en la ciudad.

Hasta el lunes, 14 personas habían sido hospitalizadas, según el departamento de salud.

La bacteria que causa la legionelosis se había descubierto en 12 torres de enfriamiento de 10 edificios, entre ellos, un hospital administrado por la ciudad y una clínica de salud sexual, informaron las autoridades de salud. Desde entonces, se han realizado labores de saneamiento en todas las torres de enfriamiento.

La legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote ocurrido en la ciudad se ha vinculado a torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Las personas suelen presentar síntomas —tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar— entre dos días y dos semanas después de estar expuestas al microorganismo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de salud de la ciudad dicen que las personas que viven o trabajan en el área deben contactar a un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas similares a los de la gripe.



