Corte Suprema extiende orden que bloquea pagos completos al programa de asistencia alimentaria SNAP

La Corte Suprema extendió el martes una orden que bloquea los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) ante las señales de que el cierre del gobierno podría llegar pronto a su fin, reanudando el financiamiento del programa en su totalidad.

La orden extiende una caótica situación por al menos unos días más. Las personas que dependen del programa para alimentar a sus familias han recibido sus asignaciones mensuales completas en algunos estados, mientras que otras no han recibido nada.

La orden expira poco antes de la medianoche del jueves.

¿Qué ocurrió?

El Senado ha aprobado un proyecto de ley para poner fin al cierre y la Cámara de Representantes podría votar la iniciativa incluso a partir del miércoles. La reapertura del gobierno reactivaría un programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero se desconoce qué tan rápido se reanudarían los pagos completos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?