Mapa legislativo de California es ´responsable´: Barack Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama se ha involucrado en los esfuerzos de redistribución de distritos a mitad de década, diciendo que está de acuerdo con la respuesta del gobernador de California, Gavin Newsom, para alterar los mapas legislativos de su estado, a raíz de los esfuerzos de redistribución de Texas promovidos por el presidente Donald Trump, los cuales están destinados a fortalecer la posición de los republicanos en las elecciones del próximo año.

"Creo que el enfoque del gobernador Newsom es un enfoque responsable. Él dijo que esto va a ser responsable. No vamos a intentar maximizarlo completamente", afirmó Obama en una recaudación de fondos el martes en Martha´s Vineyard, Massachusetts, según extractos obtenidos por The Associated Press. "Sólo lo haremos si y cuando Texas y/o otros estados republicanos comiencen a realizar estas maniobras. De lo contrario, esto no entra en vigor".

Aunque señaló que "la manipulación política de distritos" no es su "preferencia", Obama manifestó que, si los demócratas "no responden de manera efectiva, entonces esta Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por republicanos de todo el país no se detendrán, porque no parecen creer en esta idea de una democracia inclusiva y expansiva".

Según los organizadores, el evento recaudó 2 millones de dólares para el Comité Nacional de Redistribución de Distritos Demócrata y sus afiliados, uno de los cuales ha presentado y apoyado litigios en varios estados sobre distritos dibujados por el Partido Republicano. También asistieron la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y Eric Holder, quien fue secretario de Justicia de Obama y dirige el grupo.



