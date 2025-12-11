Kristi Noem defiende políticas de inmigración en audiencia del Congreso

WASHINGTON

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se mostró desafiante el jueves al defender las políticas de inmigración de línea dura del gobierno del presidente Donald Trump, durante una audiencia de la comisión de la Cámara de Representantes, catalogando a los migrantes como una seria amenaza a la nación y que justifica la represión que ha incluido arrestos generalizados, deportaciones y un ritmo vertiginoso de restricciones a los extranjeros.

¿Qué declaraciones hizo Kristi Noem sobre inmigración?

Noem, quien dirige la agencia central en el enfoque de Trump sobre la inmigración, recibió apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un fuerte cuestionamiento de los demócratas --incluidos muchos que pidieron su renuncia por la agenda de deportación masiva.

El testimonio de la secretaria de Seguridad Nacional fue interrumpido de inmediato por manifestantes que exigían a gritos que detuviera las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y "terminara con las deportaciones", y la siguieron por los pasillos cuando abandonaba la audiencia temprano para acudir a otro compromiso, coreando: "¡Qué vergüenza!"

Aún así, Noem prometió que "no retrocederá".

"Lo que me quita el sueño es que no necesariamente conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones", subrayó.

La audiencia fue la primera aparición pública de Noem ante el Congreso en meses, testificando ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre "Amenazas Mundiales a la Patria", y rápidamente se tornó acalorada cuando ella enfatizaba el enorme papel que creía que la inmigración jugaba en esas amenazas. Se centró en gran medida en las políticas de inmigración del gobierno de Trump, siendo que en años anteriores la audiencia se había centrado en temas como la ciberseguridad, el terrorismo, China y la seguridad fronteriza.

Reacciones de los demócratas ante las políticas de Noem

El congresista Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el panel, dijo que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes para llevar a cabo la agenda de inmigración "extrema" de Trump y no ha proporcionado respuestas básicas al momento en que el Congreso realiza su supervisión.

"Le pido que renuncie", dijo el congresista de Mississippi. "Haga un verdadero servicio al país".

Trump regresó al poder en enero con lo que él dice es un mandato para remodelar la inmigración en Estados Unidos, afirmando que el país está bajo una invasión.

En los meses transcurridos desde entonces, el número de personas en detención de inmigración se ha disparado; el gobierno sigue deportando a migrantes a países de los que no son originarios; y, a raíz de que un hombre afgano fue acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional, el Departamento de Noem ha intensificado drásticamente los controles y la revisión de inmigrantes en Estados Unidos.

"Miente con impunidad", dijo la legisladora Delia Rodríguez, demócrata de Illinois, quien subrayó que Noem debería renunciar o ser destituida.

Los republicanos en gran medida apoyaron a Noem, agradeciéndole por el trabajo que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo para mantener seguro al país y la instaron a continuar.

"Deporten a todos", dijo el congresista Andy Ogles, republicano de Tennessee.

Desde la última aparición de Noem en el Congreso en mayo, las operaciones de aplicación de la ley de inmigración, especialmente en Los Ángeles y Chicago, se han vuelto cada vez más polémicas, con agentes federales y activistas enfrentándose frecuentemente por las tácticas de su agencia.

Impacto de las políticas de inmigración en la comunidad

Noem no abordó los exhortos a renunciar, pero se enfrentó a los legisladores demócratas, interrumpiendo a algunos, y sugirió que ella y el Departamento que lidera no irán a ninguna parte.

"Nunca cederemos. Nunca vacilaremos, y nunca retrocederemos", afirmó.

Noem, cuya propia familia, incluida una nieta bebé, estaba en la audiencia, elogió los esfuerzos del gobierno de Trump en lo que respecta a la inmigración, diciendo: "Estamos poniendo fin a la inmigración ilegal, devolviendo la cordura a nuestro sistema de inmigración".

Durante la audiencia, un juez federal ordenó al gobierno liberar a Kilmar Abrego García, cuya deportación errónea a una prisión notoria en El Salvador lo convirtió en un punto de conflicto en la aplicación de la ley de inmigración del gobierno de Trump. Noem no abordó la orden del juez, ni se le preguntó al respecto durante la audiencia.

Noem dejó la audiencia temprano, argumentando que se dirigía a una reunión del consejo de revisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la reunión fue cancelada abruptamente, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir el tema públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La audiencia sobre amenazas mundiales, que generalmente se celebra anualmente, es una oportunidad para que los miembros del Congreso pregunten a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Centro Nacional de Contraterrorismo sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos y qué están haciendo sus agencias para abordarlas.

Noem vinculó la incautación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a la costa venezolana con la campaña antidrogas del gobierno de Trump en la región, diciendo que ha incautado cocaína.

La audiencia ofreció a los legisladores una oportunidad inusual de escuchar directamente a Noem, pero muchos miembros del panel utilizaron la mayor parte de su tiempo asignado para alabar o criticar su manejo de la aplicación de la ley de inmigración.