ONU condena ataques militares de Estados Unidos en el Caribe

GINEBRA

El máximo responsable de Derechos Humanos en Naciones Unidas afirmó el viernes que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que supuestamente transportan drogas ilegales desde Sudamérica son "inaceptables" y deben parar.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se investiguen los ataques, en lo que parecía ser la primera condena de este tipo por parte de una agencia de la ONU.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió su mensaje en una conferencia de prensa rutinaria el viernes: "Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de gente a bordo de estas embarcaciones".

Shamdasani indicó que Türk considera que "los ataques aéreos de Estados Unidos a botes en el Caribe y en el Pacífico violan el derecho humanitario internacional".

¿Cuál es la justificación de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado los ataques como necesarios para frenar el flujo de drogas hacia su país, pero la campaña contra los cárteles de drogas ha causado división entre las naciones de la región.

Los ataques y la creciente presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela han avivado temores de que el gobierno de Trump podría intentar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Al ser consultado el viernes sobre si está considerando ataques terrestres en Venezuela, Trump respondió: "No".

No dio más detalles a los periodistas a bordo del Air Force One cuando se dirigía a Florida para el fin de semana.

A principios de la semana, desde el portaaviones USS George Washington en Japón, Trump abordó el tema de los ataques de Estados Unidos en el mar y reiteró que "ahora detendremos las drogas que entran por tierra".