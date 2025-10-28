Donald Trump afirma que el Ejército ha abatido a 57 personas en el Caribe

WASHINGTON

En menos de dos meses, el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirman que el Ejército de Estados Unidos ha abatido a por lo menos 57 personas en 13 ataques contra embarcaciones que transportan drogas en el Caribe y el oriente del océano Pacífico.

El mandatario estadounidense asegura que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Asegura que su país se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico, basándose en la misma autoridad legal que utilizó el gobierno del expresidente George W. Bush para declarar la guerra al terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sin embargo, a medida que aumenta el número de ataques, también se ha intensificado un debate en el Congreso de Estados Unidos sobre los límites del poder presidencial.

Las ofensivas han ocurrido sin ninguna investigación legal ni una declaración de guerra tradicional del Congreso, y algunos legisladores han planteado preguntas sobre la falta de pruebas contundentes para justificar las muertes.

¿Qué consecuencias trae la presencia naval?

Mientras tanto, un inusual aumento de la presencia naval frente a Sudamérica ha avivado temores de una invasión en Venezuela y especulaciones de que Trump podría intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.