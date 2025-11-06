EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe

Pete Hegseth, secretario estadounidense de Guerra, informó de otro ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe.

Hegseth posteó en X que "como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense".

Añadió que "ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron".

Sentenció "a todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos".

¿Qué ocurrió?

Hasta el momento suman 17 ataques en el Caribe y el Pacífico, con 70 decesos. Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico en la región y proteger a la población estadounidense de las drogas letales que se introducen en el país.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las fuerzas estadounidenses han intensificado sus operaciones en el Caribe, con el objetivo de desmantelar las redes de narcotráfico que operan en estas aguas. Hegseth enfatizó que las operaciones continuarán hasta que se logre un impacto significativo en la reducción del tráfico de drogas.

Las declaraciones del secretario de Guerra reflejan la postura firme de la administración estadounidense frente al narcotráfico, un problema que afecta no solo a EE. UU., sino también a los países de la región.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?