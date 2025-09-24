Ofrecen protección a mexicanos por tiroteo en Dallas

Tras registrarse este miércoles 23 de septiembre un tiroteo en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Dallas, Texas, el consulado de México ofreció protección a los y las connacionales que pudieran verse afectados.

El consulado de México en Dallas, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, puso a disposición el teléfono del departamento de protección: (214) 621-0198.

Reiteró la protección consular para personas mexicanas en Estados Unidos y la atención consular.

El ataque ocurrió esta mañana desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del ICE. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.